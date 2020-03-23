Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde gelinen son durum hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen hızlı tanı kitlerinin, 1940'larda kolara salgının yaşandığı Çin'e yapılan aşı yardımı nedeniyle bedavaya verildiği iddiasına yanıt verdi.
ATATÜRK İDDİASI GERÇEK DEĞİL
Bakan Koca, "Çin'den gelen kitlerin ücretinin Atatürk tarafından ödendiği iddiası gerçek değil. Kitleri gerekli ücreti ödeyip aldık" şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı Koca'dan Çin ve Atatürk iddiasına yanıt VİDEO