taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5877
Euro
7.0842
Altın
1550.66
Borsa
84246.17
Gram Altın
328.321
Bitcoin
42073.49

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin ve Atatürk iddiasına yanıt

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelen kitlerin, Türkiye'nin zamanında yaptığı yardım nedeniyle bedavaya verildiği iddiasının asılsız olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 20:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesinde gelinen son durum hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen hızlı tanı kitlerinin, 1940'larda kolara salgının yaşandığı Çin'e yapılan aşı yardımı nedeniyle bedavaya verildiği iddiasına yanıt verdi.

ATATÜRK İDDİASI GERÇEK DEĞİL

Bakan Koca, "Çin'den gelen kitlerin ücretinin Atatürk tarafından ödendiği iddiası gerçek değil. Kitleri gerekli ücreti ödeyip aldık" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin ve Atatürk iddiasına yanıt VİDEO

Sağlık Bakanı Koca'dan Çin ve Atatürk iddiasına yanıt


İlginizi Çekebilir
BM'den korona ile mücadele için küresel ateşkes çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres, koronavirüs salgınıyla mücadele için savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
Türkiye'de koronavirüs vakalarında son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen vakalarımız var, sayıları da fazla" dedi.
RTÜK, Tele 1 hakkında inceleme başlattı
Can Ataklı'nın, EBA üzerinden ders veren öğretmenlerden birinin türbanlı olmasını Tele 1 ekranlarında eleştirmesinin ardından inceleme başlatıldı.
KDV beyanname verme ve ödeme süresi uzatıldı
Albayrak. alınan önlemler kapsamında KDV beyanname verme ve ödeme süresinin 24 Nisan'a, Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan'a uzatıldığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Koca açıklama yapıyor
Bakan Koca açıklama yapıyor
500
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
100
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
215
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
384
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
355
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
686
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
523
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir