Koca: Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir

1 Sağlık Bakanı Koca'dan Çin ve Atatürk iddiasına yanıt Sağlık Bakanı Koca, Çin'den gelen kitlerin, Türkiye'nin zamanında yaptığı yardım nedeniyle bedavaya verildiği iddiasının asılsız olduğunu söyledi.

2 Şeyma, karantinada kendini temizliğe verdi İtalya'dan gelen sevgilisiyle birlikte kendini karantinaya alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından güneş gözlükleriyle temizlik fotoğrafı paylaştı.

3 BM'den korona ile mücadele için küresel ateşkes çağrısı BM Genel Sekreteri Guterres, koronavirüs salgınıyla mücadele için savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

4 Türkiye'de koronavirüs vakalarında son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen vakalarımız var, sayıları da fazla" dedi.

5 Merkel'in korona test sonucu negatif çıktı Angela Merkel’in, doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığu açıklandı.

6 O çok yönlü bir kültür adamı: Abidin Dino Ömrü boyunca öfke, sevgi, hüzün her bir duygunun resmini yapan, mutluluğu da resmetmeyi deneyen ressam, karikatürist, yazar ve film yönetmeni Abidin Dino’nun hayat hikayesidir…