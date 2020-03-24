Sağlık Bakanı Koca’dan gençlere çağrı

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de de yeni vakalara ve can kayıplarına neden oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede son gelişmeleri aktarırken, vakaların Türkiye genelinde görülmeye başladığını da duyurdu.

"FAZLASIYLA DİKKATLİ OLMANIZI BEKLİYORUM"

Vatandaşlara zorunlu olmadıkları sürece kesinlikle evlerinden çıkmamaları çağrısını yineleyen Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri de özellikle uyardı:

“Şimdiki Gençler.. Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar."