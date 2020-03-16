Sağlık Bakanı Koca'dan sahte belge açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görsel hakkında açıklamada bulundu.

"YAYILAN BELGE GERÇEK DIŞIDIR"

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “gizli” belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır." dedi.