Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalardan sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GÖNLÜMDEN, ŞEHİT OLARAK GEÇMELERİ YATAR"

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren sağlık personeline "şehitlik" unvanı verilmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığı ve bu konudaki değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Gönül hiçbir sağlık çalışanımızın kaybedilmesinden asla yana değil. Benim de gönlümden en az şehit olarak geçmeleri yatar. Bu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu." dedi.

Bakan Koca'ya şehit statüsü sorusu