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Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜrkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasının Avrupa kaynaklı olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber | 11.03.2020 - 01:10..
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Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünya geneline yayılan koronavirüs vakasının ilk kez Türkiye'de de görüldüğünü resmen duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de

"BİR VATANDAŞIMIZIN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI"

Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.

Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır."

"YURT DIŞINDAN DÖNENLER, 14 GÜN KURALINA UYALIM"

Koca, Türkiye'nin süreç boyunca bu olasılığa hazır olduğunu, yayılmayı önleyici tedbirler aldığını vurgulayarak, hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli ve hastane hazırlıklarının çok önceden bitirildiğini ifade etti.

Bu süreçte yurt dışı ile doğrudan veya dolaylı temasların olası sonucunun bir örnekte ortaya çıktığını dile getiren Koca, şunları söyledi:

"Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Tedbirlerde anahtar kelimemiz 14'tür. Yurt dışından dönenler için 14 gün kuralı. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Aynı şekilde büyük çoğunluğumuzun koronavirüse karşı alacağı tedbirler için de anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır."

Sağlık Bakanı: Koronavirüs tedbirlerine uyalım

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