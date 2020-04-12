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Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 10 gündür yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızının düşme eğiliminde olduğunu belirtti.

DHA |
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Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite rektörleri, dekanları ve hastane başhekimleri ile video konferansla toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ AZALDI"

Bakan Koca, toplantıya ilişkin videoyu Twitter hesabından, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda. Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir" notuyla paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

"YÜZDE 3- 3,5 ORANINDA BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU"

Videoda rektör, dekan ve başhekimlere seslenen Koca, "Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz, bunu son bir hafta, 10 gündür daha net görüyorduk. Yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı, düşme eğilimindeydi. Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli, her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı

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