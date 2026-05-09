Sağlık Bakanlığı: Seyahat gemisindeki 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

"KARANTİNAYA ALINACAK VE SAĞLIK SÜREÇLERİ BAKANLIĞIMIZCA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEKTİR"

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."”