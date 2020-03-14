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Sağlık Bakanlığı'ndan korona fırsatçılarına karşı uyarı

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları Bakanlıktan geldiğini iddia eden kişileri evlerine almamaları konusunda uyardı

AA | 14.03.2020 - 22:08..
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Koronavirüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından bir yandan önlemler artırılırken bir yandan da fırsatçılara karşı vatandaşlar uyarılıyor.

Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda bir açıklama yaptı.

"EVLERİNİZE ALMAYIN"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'ndan geldikleri iddiasıyla maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük dağıtımı yapanların, söz konusu malzemelerin kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenlerin, koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya evde koronavirüs taraması yapacağını beyan edenlerin, virüse karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenlerin evlere alınmaması gerektiği bildirildi.

"GÜVENİLİR BİLGİ İÇİN BAKANLIĞI TAKİP EDİN"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek, koronavirüsten koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde korona hastası olup olmadığını tespit etmek üzere bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Koronavirüs ile ilgili güncel ve güvenilir bilgileri Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edin." ifadelerine yer verildi.

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