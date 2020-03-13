Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse özel danışma hattı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nın, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı.

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Bakan Gül: Cezaevlerindeki görüşler ertelendi

Adalet Bakanı Gül: "Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir."