Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Türkiye'de koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 359'a yükseldi.

Sahada sıkı tedbirler uygulayan Sağlık Bakanlığı, internet üzerinden de yeni bir uygulama başlattı.

KORONAYA KARŞI ONLINE TEST

Vatandaşların koronavirüs testi yapabilmeleri için koronaonlem.saglik.gov.tr adresli bir site açıldı. Sitede sorulan sorulara verilen cevaplara göre koronavirüs testinin pozitif çıkma ihtimali üzerinde duruluyor.

SONUÇLAR, ÖNERİ NİTELİĞİNDE

Cevaplar değerlendirilirken, "Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür." ya da "Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.” sonuçları yer alıyor.

Sitede ayrıca, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir." uyarısı yer alıyor.

GÜNDE EN FAZLA BEŞ BAŞVURU HAKKI

Siteye giriş için TC kimlik numarası, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası bilgileri isteniyor. Bir vatandaş, yoğunluğu önlemek adına günde en fazla beş başvuru hakkına sahip.