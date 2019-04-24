Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği hacamat tedavisine tepki

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’nin ilki dün başladı. Geleneksel tıp adı altında bilimdışı yöntemlerle homeopati, hacamat ve sülük uygulamaları teşvik edilidi.

TARTIŞMA KONUSU

Çok eski dönemlere dayanan alternatif tıp yöntemlerinden biri olan Hacamat, konusunda Türk Tabipleri Birliği tarafından yaptırılmasına yönelik uyarı geldi.

Türk Yabipleri Birliği sosyal medya hesabından paylaştığı bildiride hacamat için bilim dışı alternatif tıp uygulamalarının halk sağlığını olumsuz etkildiği belirtildi.

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