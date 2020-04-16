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Eve gidemeyen sağlıkçılar, ailelerine seslendi

Ailelerinin sağlığı için evde kalmak yerine otelde kalan sağlık çalışanları, çektikleri video ile sevdiklerine mesaj yolladı.

İHA |
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Eve gidemeyen sağlıkçılar, ailelerine seslendi

Dünyada ve Türkiye’de ölümlere neden olan koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanları gece gündüz demeden mesai harcıyor.

Hastanelerde tüm önlemleri almalarına rağmen birçok sağlık çalışanı sevdiklerini düşünerek evlerine gidemiyor.

Bu kapsamda Beyoğlu’nda bir otelde kalan Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nin özverili çalışanları mesai sonrası geldikleri otelde de hijyenlerine dikkat ediyor. Sevdikleri için onlardan uzak kalan sağlık çalışanları, tek kişi olarak kaldıkları otel odalarında kimi zaman televizyon izliyor kimi zaman da sosyal mesafeye uygun ve maske takarak birbirleriyle zaman geçiriyor.

Eve gidemeyen sağlıkçılar, ailelerine seslendi ViDEO

Eve gidemeyen sağlıkçılar, ailelerine seslendi

SAĞLIK ÇALIŞANI, EŞİNE VE ÇOCUĞUNA SESLENDİ

Ardından odalarında dinlenen çalışanlar, bir sonraki mesaileri için hazırlanıyor. Otelde kalan sağlık çalışanlarından Şerif Uğur ise ailesine olan özlemini dile getirdi.

Ailesinin sağlığı düşünerek mesai sonrası evine gitmek yerine otelde kalan Uğur, koronavirüs nedeniyle 10 gündür oğlunu ve eşini göremediğini ifade ederek kaldığı otel odasından onlara seslendi.

"10 GÜNDÜR GÖRMEDİĞİM CANIM OĞLUM VE EŞİME..."

Koronavirüs salgını nedeniyle 10 gündür ailesinden uzak kalan Anestezi Teknisyeni Şerif Uğur, “Yoğun ve yorucu bir nöbetten daha çıktım, otele giriş yaptım, bir duş alacağım bir şeyler atıştıracağım bol bol uyumak istiyorum. Yaklaşık 10 gündür görmediğim canım oğlum ve eşime sonsuz sevgilerimi yolluyorum, en kısa sürede görüşmek dileğiyle” dedi.

"BİZ SİZİN İÇİN BURADA KALIYORSAK, SEN DE BİZİM İÇİN EVDE KAL TÜRKİYE"

Koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan bir başka sağlık çalışanı ise, “Yoğun ve yorucu geçen bir nöbeti geride bıraktım birazdan arkadaşım gelecek onlara devredeceğim, daha sonra otele geçeğim. Uyuyacağım biz sizin için burada kalıyorsak sen de bizim için “Evde kal Türkiye” “diye konuştu.

Eve gidemeyen sağlıkçılar, ailelerine seslendi

Eve gidemeyen sağlıkçılar, ailelerine seslendi

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