İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs pandemisine karşı büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarının hizmetine sunmak için konaklama yeri çalışması başlattı.

3 BİN 151 KİŞİ İÇİN YER TAHSİS EDİLDİ

Valiliğin çalışmasına; oteller, sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşu yurtları destek verdi. Vali Yerlikaya, İstanbul’da toplamda 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EN YAKIN KONAKLAMA YERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Hastanelerde görevlerini yaparken evlerine zamanında gidemeyen, hastane şartlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan sağlık çalışanları oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivili toplum kuruluşlarına ait yurtlarda misafir ediliyor.

"FEDAKARCA GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ"

Sağlık çalışanları hakkında açıklama yapan Vali Yerlikaya; “Çok önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, yoğun bir çalışma temposu içinde, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onlar; hepimizin sağlığı için büyük bir özveriyle evlerinden, ailelerinden ayrı kalarak, gece-gündüz demeden hizmet veriyorlar. İnanıyorum ki milletimiz de sağlık personelimizin bu fedakarlığını her zaman takdirle anacaktır." dedi.

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA DİKKAT EDELİM, EVDE KALALIM"

Vali Yerlikaya, İstanbullulara da bir çağrıda bulunarak “Koronavirüs salgınıyla mücadelede devletimizce alınan tedbirlere uyulması hepimiz için çok önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Çocuklarımızı market ve pazarlara götürmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım”. dedi.