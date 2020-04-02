taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6907
Euro
7.3422
Altın
1589.21
Borsa
88835.68
Gram Altın
341.916
Bitcoin
44334.81

İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi

Vali Ali Yerlikaya, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının dinlenmesi İçin 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini belirtti.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs pandemisine karşı büyük bir özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarının hizmetine sunmak için konaklama yeri çalışması başlattı.

3 BİN 151 KİŞİ İÇİN YER TAHSİS EDİLDİ

Valiliğin çalışmasına; oteller, sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivil toplum kuruluşu yurtları destek verdi. Vali Yerlikaya, İstanbul’da toplamda 3 bin 151 kişilik yer tahsis edildiğini belirtti.

İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EN YAKIN KONAKLAMA YERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Hastanelerde görevlerini yaparken evlerine zamanında gidemeyen, hastane şartlarında yeterli dinlenme ve konaklama imkanı bulamayan sağlık çalışanları oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, özel ve sivili toplum kuruluşlarına ait yurtlarda misafir ediliyor.

İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi

"FEDAKARCA GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNETTARIZ"

Sağlık çalışanları hakkında açıklama yapan Vali Yerlikaya; “Çok önemli bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, yoğun bir çalışma temposu içinde, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onlar; hepimizin sağlığı için büyük bir özveriyle evlerinden, ailelerinden ayrı kalarak, gece-gündüz demeden hizmet veriyorlar. İnanıyorum ki milletimiz de sağlık personelimizin bu fedakarlığını her zaman takdirle anacaktır." dedi.

İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA DİKKAT EDELİM, EVDE KALALIM"

Vali Yerlikaya, İstanbullulara da bir çağrıda bulunarak “Koronavirüs salgınıyla mücadelede devletimizce alınan tedbirlere uyulması hepimiz için çok önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Çocuklarımızı market ve pazarlara götürmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım”. dedi.

İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi

İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi

İlginizi Çekebilir
Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı
Hayranlarına "Evde kalın" çağrısı yapan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan spor salonunu kendileri için özel olarak açtırarak spor yaptı.
İspanya'da ölü sayısı 10 bin 3'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.
Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüsten yaşamını yitirdi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünyanın dört bir yanı ölümcül virüsle mücadele içerisine girerken, son 24 saatte yaşananları derledik...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
810
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
Uşak Valisi suskunluğunu bozdu: Yanlış anlaşıldım
843
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
208
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
38
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
Antalya'da dansözlü drift partisini polis bastı
284
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
365
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
Türkiye'nin korona yardımına teşekkür mesajları
403
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir