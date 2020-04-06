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Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde, vatandaşların tıbbi maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

AA |
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Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu

Ülkemizde koronavirüsle mücadele devam ederken, tedbirler ise her geçen gün artırılıyor...

Sağlık Bakanlığı tarafından, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilin valiliklerine hasta ziyaretleri hakkında yazı gönderildi.

Yazıda, koronavirüs pandemisi süresince hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenlemelere ilave tedbirler getirildiği belirtildi.

HASTANELERE MASKESİZ GİRİŞ YAPILAMAYACAK

Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında uygulanması istenilen tedbirlerin Bakanlık tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak."

Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu

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