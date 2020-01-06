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Sağlık kurumlarına gönderilen kıyafet genelgesi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün kurumlara gönderdiği talimatta, kıyafetlerin "edep, adap ve inanca göre" uygun olması istendi.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 12:31..
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Sağlık kurumlarına gönderilen kıyafet genelgesi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, kurumlara kıyafet talimatı gönderdi.

İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun imzasıyla kurumlara gönderilen genelgede; sağlık çalışanlarının kıyafetlerinin edep, adab ve inanca göre uyarlanması istendi.

"İNANCA GÖRE UYGUN ŞEKİLLERDE UYARLANMASI..."

Genelde şu ifadelere yer verildi; "Sağlıkta dönüşüm ile birlikte dünya standartları üzerinde çalışan sağlık çalışanlarımızın kendi temayülleriyle karar verilen kıyafet standartlarına göre, tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri) 13/02/2019 tarih ve 87300753 sayılı Makam Onayı ile kıyafet standartları belirlendiği, hem personelin aidiyet duygusunun gelişimi hem de hizmet verilen kurumumuzun saygınlığı açısından standartlara uyulması, gerektiğinde ana model, desen ve renkler korunarak edep adap ve inanca göre uygun şekillerde uyarlanması ve 2020 yılı başına kadar tüm sağlık personelinin (hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni) kıyafet standartlarına uyması ilgi sayılı yazımız bildirilmiş olup, belirtilen süre 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır."

İŞTE O GENELGE

Sağlık kurumlarına gönderilen kıyafet genelgesi

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