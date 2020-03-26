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Sağlık memuru kadını bıçaklayan kayınpeder tutuklandı

Gaziantep'te eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi sağlık memuru Buket S., Antalya'ya tayinin çıkmasının ardından kentten ayrılmak istediği için kayınpederi tarafından bıçaklandı.

DHA | 26.03.2020 - 09:23..
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Gaziantep'in Umut Mahallesi'nde, bir diş hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan Buket S., 5 yıllık eşinin uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 9 ay önce cezaevine girmesinin ardından, kayınpederi Mahmut S.'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde yaşamaya başladı.

BOŞANMA KARARI ALIP, TAYİN İSTEDİ

Buket S. bu süreçte eşinden ayrılmaya karar verip, tayin istedi. Antalya'ya tayini çıkan Buket S., taşınmak için hazırlık yapmaya başladı.

Sağlık memuru kadını bıçaklayan kayınpeder tutuklandı

KAYINPEDERİ GİTMESİNİ İSTEMEYİNCE BIÇAKLA YARALADI

Ancak Buket S., başka şehre gitmesini istemeyen kayınpederi Mahmut S., tarafından evinin önünde 6 yerinden bıçaklandı.

Sağlık memuru kadını bıçaklayan kayınpeder tutuklandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Buket S., ambulansla Doktor Ersin Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyat edilen ve ardından yoğun bakım ünitesinde 4 gün kalan Buket S., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Sağlık memuru kadını bıçaklayan kayınpeder tutuklandı

KAYINPEDER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mahmut S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sağlık memuru kadını bıçaklayan kayınpeder tutuklandı

"CAN TEHLİKEMİN OLMASI NEDENİYLE ÇOK KORKUYORUM"

Buket S. ise hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ve 3 yaşındaki 2 oğlunu alarak tayininin çıktığı Antalya'ya yerleşti.

Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından cezaevindeki eşinden boşanmak için dava açacağını belirten Buket S., "Ben hastanede sağlık memuru olarak çalışıyorum. Eşim cezaevine girdikten sonra tayin istedim. Tayinim çıkınca da evdeki eşyalarımı topladım. Bu sırada kayınbabam gitmemi engellemek istedi. Ben gitmek istediğimi söyleyince de 6 yerimden bıçakladı. Hastanede 5 saatlik ameliyatın ardından 4 gün yoğun bakımda kaldım. Şu anda can tehlikemin olması nedeniyle çok korkuyorum. Ben ve çocuklarımın devletimiz tarafından korumaya alınmasını istiyorum. Beni bu hale getirenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

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