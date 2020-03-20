Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından alınan önlemler her geçen gün artırılıyor.

Virüs salgınına karşı topyekün bir mücadele başlatıldı. Bu müacdelenin en ön safında sağlık çalışanlarımız var.

Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi’nde görevini yapan komandolar, koronavirüse karşı amansız mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak için bir video yayınladı.

Sağlık personelinden komandolara cevap VİDEO

KOMANDOLARDAN ALKIŞLI DESTEK

Mehmetçik’in sağlık çalışanlarına destek mesajı gönderdiği videoda, “Bizler burada vatan nöbetindeyken geride bıraktığımız ailemiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi. Askerler videonun sonunda sağlık çalışanlarını alkışladı.

Komandolardan sağlık çalışanlarına destek VİDEO

"AİLELERİNİZ BİZE EMANET"

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlilerinden de Mehmetçik’e cevap gecikmedi.

Sağlık çalışanları, kendilerine destek olan Mehmetçik’e selam gönderdiği videoda, “Şemdinli Komando Taburu Ergültepe Üs Bölgesi’nde sizler fedakarca vatan nöbetindeyken sizlere minnettarlığımızı sunarız. Geride bıraktığınız aileleriniz ve sevdikleriniz bizlere emanet. Sizler vatan sathında bizler sağlık sathında halkımız için nöbetteyiz. Vatandaşımız evinde kaldığı için çok teşekkürler Türkiye” ifadeleri yer aldı.

ASKER SELAMI İLE CEVAP VERDİLER

Videonun sonunda sağlık çalışanları asker selamı ile Mehmetçik’i selamladı. İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.