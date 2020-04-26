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Sağlık sistemini çöktüğü Ekvador'da hastalar karıştı

Ekvador'daki koronavirüs hastası kadının öldüğünü söyleyen hastane görevlileri, ailesine "küllerini" gönderdi. Ardından, küllerin karıştığı ve kadının yaşadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi |
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Sağlık sistemini çöktüğü Ekvador'da hastalar karıştı

74 yaşındaki Alba Maruri, mart ayında solunum zorluğu ve yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı. 27 Mart'ta ailesine, öldüğü söylendi.

Morgda cenazeyi görmeye giden aileye, virüsün bulaşmasını engellemek için cenaze, uzaktan gösterildi.

CENAZE YAKILDI, KÜLLERİ GÖNDERİLDİ

Cenazeyi gören Maruri'nin yeğeni Jaime Morla, yetkililere, tam göremese de cenazenin teyzesine ait olduğunu düşündüğünü söyledi. Morla, "Yüzüne bakmaktan çok korkmuştum. Bir buçuk metre mesafedeydim. Aynı saç şekli, aynı ten rengine sahip bir kadındı gördüğüm." dedi.

Cenaze bunun üzerine yakıldı ve külleri aileye gönderildi.

Sağlık sistemini çöktüğü Ekvador'da hastalar karıştı

AİLE SEVİNÇTEN ÇILGINA DÖNDÜ

Ancak perşembe günü bilinci açılan Maruri, ismini söylediğinde doktorlar büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından kız kardeşinin telefon numarasını doktorlara verdi. Maruri'nin telefonuyla büyük bir şaşkınlık yaşayan aile, sevinçten çılgına döndü.

Kız kardeşi Aura, "Bu mucizeydi. Yaklaşık bir aydır öldüğünü sanıyorduk. Düşünün. Üstelik başka birinin külleri bende." diye konuştu.

HASTANE ÖZÜR DİLEDİ

Hastaneden bir ekip aileyi evlerinde ziyaret ederek, bizzat özür diledi. Aileye, salgın sebebiyle hastanenin tam bir kaos içinde olduğunu ve çok büyük ölüm ve vaka sayılarıyla başa çıkmaya çalıştıklarını anlattılar.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Öte yandan Ekvador'da koronavirüs salgını, sağlık sisteminin neredeyse çökmesine yol açtı. 22 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede, 600'den fazla ölüm bildirildi. Ancak hastaneye götürülemeyen birçok kişinin de, evlerinde hayatını kaybettiği ve cenazelerin de alınamadığı belirtiliyor.

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