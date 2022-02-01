1 dakikada uykuya dalmaya yardımcı olan 4-7-8 tekniği

Eski meditasyon ve nefes odaklı yöntemlere dayanan 4-7-8 tekniği oldukça etkilidir ve sadece 1 dakika içinde uykuya dalmanızı sağlayabilir. İşte 4-7-8 tekniği hakkında her şey.

Uykuya dalmakta sık sık zorluk çekiyorsanız, 4-7-8 tekniğini en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir.

Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen ve uyku sorunlarını ortadan kaldıran 4-7-8 tekniğinin, bütün hafta uyguladıktan sonra uykuya dalmak için en kolay ve en etkili yöntemlerden biri olduğunu göreceksiniz.

ABD'li bütünleştirici tıp uzmanı Dr. Andrew Weil tarafından geliştirilen 4-7-8 tekniği, eski meditasyon ve nefes odaklı tekniklere dayanmaktadır.

Dr. Weil verdiği bir demeçte, "Gecenin bir yarısı uyanırsanız tekrar uykuya dalmak için en iyi yöntem bu. İstediğiniz değişiklikleri elde etmenin anahtarı, bu tekniği haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca tutarlı bir şekilde uygulamaktır." ifadelerini kullanıyor.

4-7-8 tekniğini ilk başlarda birkaç kez denediğinizde, uykuya dalmanıza yardımcı olması 60 saniyeden biraz daha uzun sürebilir, ancak hayattaki diğer şeylerde olduğu gibi pratik yapmanız işinizi çözecektir.

Dr. Weil'in işaret ettiği gibi bu tekniği ne kadar çok uygularsanız o kadar etkili olur. Solunumunuzu etkileyen bir solunum hastalığı veya benzeri bir hastalığınız varsa, 4-7-8'i denemeden önce doktorunuza danışın.

4-7-8 TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

4-7-8 tekniğini bu adımlarla uygulayabilirsiniz:

1. Rahat bir pozisyon alın ve vücudunuzu gevşetin.

2. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın.

3. 7 saniye boyunca nefesinizi tutun.

4. Ağzınızdan 8 saniye boyunca nefes verin.

5. Döngüyü 4 defaya kadar tekrarlayın.

Bu tekniğin klinik etkinliğini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır, ancak şu ana kadar yapılan çalışmalar ritmik nefes alma tekniğinin gevşeme duygularını artırmaya ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Ek bir avantaj olarak nefesinize odaklanırsanız, diğer şeylerden (cep telefonuna bakmak veya sizi uykudan uzaklaştıran başka bir düşünce gibi) sıyrılırsınız ve dikkatinizi dağıtmazsınız. Önünüzdeki birkaç hafta boyunca bu tekniğe bağlı kalmaya çalışın ve işe yarayıp yaramayacağını test edin.