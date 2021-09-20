1 dakikalık sağlık testi: Kaşığı yalayın ve poşete koyun...

"Bir dakika içinde sağlığınızı kontrol etmenin kolay bir yolu" olduğu iddia edilen sağlık testi denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte kaşık yalayarak öğrenebileceğiniz sağlık sorunları...

Kaşık yalayarak sağlık sorunlarını öğrenme testini saçma bulanlar kadar meraklısı da var.

Son günlerde sosyal medya platformlarında viral haline gelen "lick spoon health check" yani "kaşık yala ve sağlığını kontrol et" trendi gittikçe büyüyor.

Çoğu kullanıcı bunun mümkün olmadığını söylese de denemekten kendini alı koyamıyor.

Peki s,z de 1 dakika içinde sağlığınız hakkında bilgi sahibi olmak ister misiniz? İşte kaşık yalama yöntemiyle sağlık testi...

KAŞIK YALAMA YÖNTEMİYLE SAĞLIK TESTİ

1. Temiz bir kaşık alıp, kaşığın arka kısmını dilinize sürün. Kaşığın dilinizin bütün yüzeyine değdiğinden emin olun.

2. Sonrasında kaşığı temiz ve şeffaf bir poşetin içine koyarak ağzını da iyice kapatın. Bu testte kilitli poşet kullanmanız tercih edilir.

3. İçinde kaşık bulunan poşeti ışığın altına getirip 1 dakika süresince böyle bekletin.

Kullandığınız ışığın bir masa lambası ışığı olması işinizi daha kolay yapmanızı sağlar.

4. 1 dakika bittiğinde kaşığı poşetten çıkarın ve kaşığı inceleyin..

HER ŞEY NORMALSE;

Poşetin içinden çıkan kaşığın üstünde herhangi bir leke görülmüyorsa ve kaşığa sinen koku sizin sahip olduğunuz ağız kokusunu andırıyorsa bu, sağlığınızda önemli bir problem bulunmadığının işaretidir.

KÖTÜ BİR KOKU VARSA;

Kaşıktan çok kesif ve çürük kokusuna benzer bir koku yayılıyorsa, akciğerlerinizde veya midenizde bir sağlık problemi olabileceğinin işareti olarak görülüyor.

Kaşıktan gelen kötü kokunun kokusu tatlı/meyvemsi bir aromada ise, diyabetle alakalı bir rahatsızlık probleminiz olabileceği belirtiliyor.

LEKELER VARSA;

bu lekelenmeler sarı-beyaz arasında bir renkte görülüyorsa;

Tiroid ile alakalı problemleri işaret eder. Sarı olmayan, beyaz lekeler varsa bu da solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığının olabileceğini haber verebiliyor.

Mor renkte lekeler görüyorsanız; kan dolaşımının olması gerektiği gibi hızlı olmadığının veya yüksek kolesterol olabileceğini gösteriyor. Lekeler turuncuya yakın bir renkteyse böbreklerle alakalı bir problem yaşanabileceği söyleniyor.

Bu kaşık testi, yalnızca sağlığınızla ilgili ipuçları vermeye yarayan bir araçtır. Ancak kesinlikle yüzde yüz sonuçlar vermez. Ciddi bir hastalığınız olduğunu düşünüyorsanız, uzmana görünmeniz tavsiye edilir.