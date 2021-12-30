1 hafta öncesinden tanıyabileceğiniz 6 inme belirtisi

Ne kadar erken teşhis edilirse, beyinde o kadar az hasar olur bu nedenle inmenin en erken belirtilerini tanımak çok önemlidir. İşte inmenin 1 hafta öncesinden tanıyabileceğiniz 6 belirtisi.

İnme (felç), dünyadaki önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve erken müdahale sadece hayat kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda neden olduğu hasarı da minimuma indirir.

İnme geçiren 8 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, iskemik inme (beyindeki bir kan pıhtısının neden olduğu) belirtileri ortaya çıkmadan yedi gün önce tanınabilir.

İskemiye ek olarak, beyindeki bir kan damarının yırtıldığı hemorajik inme de vardır.

YAŞAM TARZI İLE RİSK AZALTILABİLİR

Yüksek tansiyonu olan insanlar, sigara içenler, diyabetliler, kardiyovasküler hastalığı olan insanlar ve ileri yaştaki erkekler daha yüksek inme riski altındadır.

Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları kazanarak ve yaşam tarzınızı değiştirerek inme riskini azaltabilirsiniz. Fazla kilonuz varsa, kilo vermeye çalışın. Ayrıca sigara ve alkolden, rafine şekerlerden ve hazır yiyeceklerden uzak durun. Mümkün olduğu kadar çok sebze ve meyve yemeye çalışın ve gece en az 7 saat uyuyun. Elbette stres de kontrol altında tutulmalıdır.

İNMENİN 6 ERKEN BELİRTİSİ

İnmelerin yüzde 80'i iskemiktir, yan beynei bir pıhtı atması sonucu meydana gelir. Geçici iskemik ataklar da yaşanabilir. Bunlar inme uyarısıdır. Genellikle beş dakika kadar sürer, gerçek bir inmeye benzer semptomları vardır, ancak beyne zarar vermez.

İşte Amerikalı araştırmacılar tarafından tanımlanan 6 erken iskemik inme belirtisi:

Yüksek Tansiyon

Yüksek tansiyon sessiz katil olarak adlandırılır. Genellikle hiçbir belirti göstermez ve inme de dahil olmak üzere bir dizi tehlikeli duruma yol açabilir. Kan dolaşımı yoluyla beyne bir pıhtının girmesine ve inmeye neden olur. Kan basıncınızın keskin bir şekilde yükseldiğini fark ederseniz, mutlaka bir doktora danışın.

Göz Sorunları

Çift görme, bulanık görme veya bir gözde görme kaybı gibi görme sorunları birer inme uyarısıdır.

Vücudun Bir Tarafında Güçsüzlük

Bu, inmenin çok yaygın ve açık bir belirtisidir. Beyinde daamr tıkanması inmenin meydana geldiği tarafın güçsüz olması veya kol, bacak ve yüzün bir kısmının güçsüz kalmasına neden olabilir.

Yorgunluk ve Mide Bulantısı

Sebepsiz baş dönmesi, mide bulantısı ve yorgunluk, inmenin erken belirtileridir. Bu duruma iskemik inmenin neden olduğu beyin hasarı neden olabilir.

Ani migren veya Şiddetli Baş Ağrısı

İnme sırasında beyne giden kan akışı bloke olur ve kan damarlarının şişmesine veya yırtılmasına neden olur. Bu da şiddetli ani bir baş ağrısına veya migrene yol açar.

Boyun Sertliği ve Omuz Ağrısı

Beyindeki hasarlı kan damarları omuz ağrısına ve boyunda sertliğe neden olabilir. Çenenizle göğsünüze dokunamıyorsanız (ve obez değilseniz), bir doktora görünün.

İNME NASIL ÖNLENİR?

İnme genellikle klinik rahatsızlıklar göstermeyen uzun süreli bir sürecin sonucudur. İnme, klinik olarak belirti göstermeyen ve yıllardır devam eden bir sürecin sadece bir aşamasıdır.

Hastalık öncesi dönemde hasta herhangi bir rahatsızlık hissetmez ve genellikle doktora başvurmaz. Bu aşamada yüksek tansiyon değerleri, ​​diyabet başlangıcı vb. görülebilir. Bu aşamada en önemli şey önlemeye başlamaktır, tedavi etmektense önlemek daha iyidir. Bu aşamada alkol ve tütün gibi zararlı alışkanlıklar bırakılmalı ve özellikle yetersiz beslenmenin önüne geçilmelidir.

Hastalığın belirgin aşamasında, kan akışını iyileştirerek metabolizmayı iyileştirmeye çalışmak ve aynı zamanda belirli bir durumda nöronların yaşamı ve çalışması için daha iyi koşullar yaratmak için mücadele edilir.

İnme, iki düzeyde önlenir; birincil ve ikincil. Birincil önleme, herhangi bir inme belirtisi olmayan kişilerde kullanılır. Bu önlemede, sağlıklı bir diyet ve düzenli fiziksel aktiviteyi içeren yaşam tarzında değişiklikler önemlidir.

İkincil önleme, cerrahi tedaviyi içerir ve hastalık için ön koşullara sahip kişileri ifade eder. İnmeye yol açabilecek risk faktörleri veya durumlar arasında yüksek tansiyon, sigara, alkol, fiziksel hareketsizlik, obezite, diyabet, kalp hastalığı, stres ve yaşlılık sayılabilir. Bu durumda, kapsamlı muayene ve müdahale tavsiye edilir.

Ve her zaman inmeyi önlemede aşağıdakilere bağlı kalmanın önemli olduğunu unutmayın:

- Yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve yüksek kolesterol gibi kişisel risk faktörleri hakkında bilgi edinin,

- Fiziksel olarak aktif olun ve düzenli egzersiz yapın,

- Tansiyonunuzu düzenli sağlıklı seviyelerde tutan uygun bir diyet izleyin,

- Alkol ve sigaradan uzak durun,

- Felçten önce gelen belirtileri tanıyın ve ortaya çıktıklarında nasıl tepki vereceğinizi öğrenin.