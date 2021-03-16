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- 1 kilo vermek için kaç kalori yakmak gerekir? 1 kg kaç kcal eder?
1 kilo vermek için kaç kalori yakmak gerekir? 1 kg kaç kcal eder?
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 14:16
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaza fit bir vücutla girmek isteyenler, fazla kilolarından kurtulmak için diyet ve spora başvuruyor.
Aynı zamanda yaktıkları kaloriler ile ne kadar kilo kaybettiklerini merak edenler sıklıkla 1 kilo kaç kalori? sorusuna yanıt arıyor.
Günlük ihtiyacınızın altında kalori aldığınızda, vücudunuz kilo kaybetmeye başlayacaktır. Peki 1 kilo vermek için kaç kalori yakmak gerekir? İşte yanıtı..
1 KİLO İÇİN KAÇ KALORİ YAKILMALI?
Vücudumuzdaki yağlar günlük yaşamda gereksinim duyduğumuz enerjiyi karşılar. Tükettiğimiz besinlerdeki enerji miktarına ise kalori denilmektedir.
Vücudumuz sürekli faaliyet halinde olduğundan sürekli enerjiye gereksinim duyar. Besinlerle vücudumuza aldığımız kaloriler ise bu enerji gereksinimini karşılar.
Eğer vücudumuza gereğinden fazla kalori alırsak vücudumuz bu fazla kaloriyi daha sonra kullanmak üzere yağ olarak depolar. Vücuda sürekli fazla kalori alınması vücuttaki yağ oranını artırarak kilo problemine neden olur.
Öncelikle 1 kilogram vücut yağı yaklaşık 7400 kaloriye karşılık gelir. Yani haftada bir kilo vermek için günde 1000 kcal civarında tasarruf etmelisiniz.
1 KİLO (7400 KALORİ) VERMEK İÇİN
- 1 kilo verebilmek için tam tamına 13.4 saat ip atlamanız gerekir. Günde 1 saat ip atlarsanız 13,5 günde 1 kilo verirsiniz.
- 1 kilo verebilmek için tam tamına 20,5 saat tenis oynamanız gerekir. Günde 1 saat tenis oynarsanız 20,5 günde 1 kilo verirsiniz.
- 1 kilo verebilmek için tam tamına 43 saat voleybol oynamanız gerekir. Bu da günde 1 saat voleybol oynasanız 43 günde 1 kilo vereceğiniz anlamına geliyor.
- 1 kilo verebilmek için tam tamına 16.1 saat basketbol oynamanız gerekiyor. Yani günde 1 saat basketbol oynamak 16 günde 1 kilo demek.
- 1 kilo verebilmek için tam tamına 17,2 saat yüzmeniz gerekiyor. Günde 1 saat yüzerseniz 17 günde 1 kilo verirsiniz.
- 1 kilo verebilmek için 5,1 saat güreşmeniz gerekir. Günde 1 saat güreşirseniz ki bu çok zor bir şey 5 günde 1 kilo verirsiniz.