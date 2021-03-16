1 kilo vermek için kaç kalori yakmak gerekir? 1 kg kaç kcal eder?

Kilo verme sürecinde olanların merak ettiği konuların başında kalori hesapları geliyor. Vücudun matematiğine göre kalori hesabı yaparak kilo vermeyi hesaplayanlar 1 kg kaç kcal? sorusunu araştırıyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaza fit bir vücutla girmek isteyenler, fazla kilolarından kurtulmak için diyet ve spora başvuruyor.

Aynı zamanda yaktıkları kaloriler ile ne kadar kilo kaybettiklerini merak edenler sıklıkla 1 kilo kaç kalori? sorusuna yanıt arıyor.

Günlük ihtiyacınızın altında kalori aldığınızda, vücudunuz kilo kaybetmeye başlayacaktır. Peki 1 kilo vermek için kaç kalori yakmak gerekir? İşte yanıtı..

1 KİLO İÇİN KAÇ KALORİ YAKILMALI?

Vücudumuzdaki yağlar günlük yaşamda gereksinim duyduğumuz enerjiyi karşılar. Tükettiğimiz besinlerdeki enerji miktarına ise kalori denilmektedir.

Vücudumuz sürekli faaliyet halinde olduğundan sürekli enerjiye gereksinim duyar. Besinlerle vücudumuza aldığımız kaloriler ise bu enerji gereksinimini karşılar.

Eğer vücudumuza gereğinden fazla kalori alırsak vücudumuz bu fazla kaloriyi daha sonra kullanmak üzere yağ olarak depolar. Vücuda sürekli fazla kalori alınması vücuttaki yağ oranını artırarak kilo problemine neden olur.

Öncelikle 1 kilogram vücut yağı yaklaşık 7400 kaloriye karşılık gelir. Yani haftada bir kilo vermek için günde 1000 kcal civarında tasarruf etmelisiniz.

1 KİLO (7400 KALORİ) VERMEK İÇİN