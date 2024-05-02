1 milyar liralık yenidoğan vurgununda yeni detaylar İstanbul ve Tekirdağ'da para karşılığında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına hasta bebekleri sevk eden şebeke ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ensonhaber.com

İstanbul ve Tekirdağ'da korkunç bir olay meydana geldi.

İki şehirde yapılan operasyonlarda, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen aralarında doktorlarında yer aldığı 38 şüpheli yakalandı.

Bu şekilde devleti yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratan şebekeyle ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

Raporlarda doktor imzalarının hemşireler tarafından atıldığı ortaya çıktı. Yine aynı raporda bir doktorun imza saatinde bir eğlence mekanında olduğu, şebekenin bir market kasiyerine de rapor hazırlattığı belirlendi.

14 zanlı tutuklandı

Hastanedeymiş gibi gösterilen doktorların HTS kayıtları incelendi. Bir doktorun rapora imza attığı saatte barda olduğu anlaşıldı.

Doktorların yerine ise raporları hemşirelerin imzaladığı tespit edildi. Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu yenidoğan şebekesiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İstanbul ve Tekirdağ'daki 5 özel hastanede faaliyet gösteren şebekeye yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmiş, şebeke üyesi 14 doktor, 16 hemşire ve 8 hastane görevlisiyle birlikte toplam 40 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 14'ü tutuklandı.

1 milyar lira zarar

Özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine bebek hasta nakleden şebeke hastanelerin tam kapasite çalışmasını sağlıyordu. SGK tarafından özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için bebek hastalar iyileşmiş olsalar bile yoğun bakımda tutuluyordu.

Şebekenin bu yolla devleti yaklaşık 1 milyar lira zarara uğrattığı tespit edildi.

Yoğun bakım ünitelerinde 7 gün 24 saat zorunlu doktor bulunması gerekirken bu kurala uyulmadığı da HTS kayıtlarıyla tespit edildi.

Kayıtlarda hekimlerin hastanede olmadığı, doktorlar yerine hemşirelerin raporları imzaladığı ortaya çıktı. Bir doktorun da rapora imza attığı saatte içkili mekanda eğlence olduğu soruşturmaya yansıdı.

Ambulans sürücüleri doktor oldu

Bazı ambulans şoförlerinin de kendilerini hekim olarak tanıtıp hasta yakınlarıyla konuştuğu öğrenildi.

İddiaya göre yoğun bakım servisinde işlerin yoğunluğu nedeniyle personel ihtiyacı duyan şebeke, bir markette çalışan kasiyere de rapor hazırlattı.

Kasiyerin sadece epikriz raporu (Hastanede yatan hastalara taburcu olurken verilen hasta çıkış özeti) hazırlamak için hastanede yarı zamanlı işe başlatıldığı öne sürüldü.