Doğal olarak çeşitli hormonların salgılanmasını uyararak, ruh halini iyileştirmeye ve depresyon belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan doğal antidepresanları derledik.

Depresyon, profesyoneller tarafından tedavi edilmesi gereken psikolojik bir sorundur. Bununla birlikte, yaşam tarzımıza depresif belirtileri azaltmamıza ve önlememize yardımcı olabilecek çeşitli gıdaları da dahil edebiliriz.

Ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan bir veya daha fazla aktif bileşen içeren herhangi bir gıda, doğal antidepresan olarak kabul edilir. Bunlar doğal çözümlerdir, çünkü ruh hali sorunlarının terapötik veya potansiyel olarak önleyici özellikleri, gıdada doğal olarak bulunur.

Doğal ruh hali iyileştiricileri, psikolojik tedavide gerekli olan ilaçlar kadar güçlü veya depresyon durumunda profesyonel yardım almak kadar etkili değildir, ancak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin yanı sıra ruh halini düzenlemek için iyi bir seçenek olabilirler.

İşte 10 doğal antidepresan:

SARI KANTARON

Sarı kantaron, tıp tarihinde yaygın olarak bilinen sarı bir çiçektir. Depresyona karşı çok etkili bir bitkisel çözümdür, belki de en etkilisi olarak kabul edilir.

Normalde antidepresanlara benzer etkiler üreten bir gıda takviyesi olarak pazarlanır, bu, serotonin geri alımını engelleyen ve dopamin ve norepinefrin seviyelerini değiştiren fluoksetin gibi psikiyatrik tedavide kullanılan ana antidepresanlardan biridir.

Çay olarak tüketilebilir ve ruh halini düzenlemenin yanı sıra kas ağrıları ve spazmları için bir antiinflamatuar olarak faydalıdır.

Mevsimsel duygudurum bozukluğu olarak bilinen durumdan kaçınmak ve ayrıca tatil sonrası sendromla mücadele etmek için genellikle yaz sonunda alınması önerilir. Anksiyeteyi yatıştırmak için de alınabilir.

LAVANTA

Lavanta, oldukça güzel bir bitki olmasının yanı sıra depresif belirtiler de dahil olmak üzere sağlık sorunlarıyla mücadelede doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Bu bitki mide sorunlarının semptomlarını azaltmaya, iştahı artırmaya, kolik ve mide bulantısını gidermeye yardımcı olur. Genellikle çay şeklinde alınır.

RHODİOLA

Altın kök olarak da adlandırılan rhodiola, harika enerji düzeylerini geri kazandırabilir. Rhodiola kuru olarak tüketilir, günde 250 ila 750 mg arasında bir veya iki doz halinde alınır, yorgunluk, halsizlik ve hazımsızlığın azaltılmasına yardımcı olur, bu nedenle depresyonla mücadelede kullanılır.

Ancak, hafif depresyonu doğal olarak tedavi etmek için yararlı olmasının yanı sıra, rhodiola geleneksel olarak cinsel aktiviteyi artırmak için de kullanılmaktadır. Rhodiola özellikle İskandinav ülkelerinde yaygın olarak tüketilmektedir ve orada saç dökülmesini önlemek, kısırlıkla mücadele etmek ve soğuk yerlerin sert iklim koşullarına dayanmak için kullanılır.

FESLEĞEN

Fesleğen, banyo yapmak için esansiyel bir yağ şeklinde ve ayrıca aromaterapide rahatlama sağlamak için kullanılır. Ayrıca özellikle gece yatmadan önce çay şeklinde tüketilmesi kaygıyı ve yorgunluğu azaltır ve antidepresan özelliklere sahiptir.

HODAN

Hodan, duygusal sağllığı artırabilir. Fesleğende olduğu gibi gece yatmadan önce tüketilmesi önerilir. Yılın zamanına bağlı olarak ve tercih ettiğiniz gibi hem çay hem de soğuk karışımlar şeklinde tüketilebilir.

FOLİK ASİT AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Farklı çalışmalarda folik asit eksikliğinin depresif kişilerde sık görülen bir durum olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, eksikliği ile ilgili sorunlardan kaçınmak için yer fıstığı, turunçgiller, sebzeler, süt ve tahılları gibi folik asit açısından zengin besinler tüketilmelidir.

OMEGA 3 İÇEREN BESİNLER

Omega 3, depresif semptomların azaltılmasına yardımcı olabilir. Omega 4 yağ asitleri, düşük ruh haline yardımcı olmanın yanı sıra kaygı durumlarını önlemeye yardımcı olabilecek doğal maddelerdir. Vücut üretmediği için bu besin düzenli olarak alınmalıdır.

Yağlı balıklarda, kabuklu yemişlerde, sebzelerde, yulafta, kinoada, zeytinyağında, yumurta sarısında ve kabuklu deniz ürünlerinde doğal olarak bulunur, Akdeniz diyeti özellikle omega 3 açısından zengindir.

TRİPTOFAN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Triptofan, serotonin üretiminde yer alan ve ruh halini etkileyen bir amino asittir. Tüketimi, gevşeme ve dinginlik durumlarını sağlar. Triptofan içeren gıdaların tüketimi, endişeli ve depresif durumları önlemeye yardımcı olur.

Triptofan diyet yoluyla elde edilir ve vücut onu aldıktan sonra onu niasin, serotonin ve melatonine dönüştürür. Triptofan içeren besinler arasında muz, ananas, mango, hurma, avokado, susam, yulaf, badem, kabak çekirdeği, hindi, tavuk, dana eti, yumurta ve peynir bulunur.

B VİTAMİNLERİ İÇEREN BESİNLER

B vitaminleri sinir sisteminin yenilenmesi için büyük önem taşırlar ve kesinlikle doğal bir antidepresan olmasalar da, sinir dokusunu onararak aynı koruyucu işlevi yerine getirirler. B vitaminini kabuklu deniz ürünleri, sakatat etleri, balık, süt ürünleri, yumurta, nohut, ıspanak, yulaf, havuç, karabuğday ve avokado gibi birçok gıdada bulmak mümkün.

BAHARATLAR

Son olarak, antidepresan özelliği olan yiyecekler arasında üç baharat buluyoruz: Safran, zerdeçal ve kırmızı biber.

Safran, depresyon tedavisinde çok güçlü bir etkiye sahip, oldukça pahalı bir baharattır. Bu gıda, ruh halinin düzenlenmesine katkıda bulunan serotonin ve dopamin seviyelerini korur.

Ardından, doğal bir antidepresan olarak kabul edilen kurkumin içeren zerdeçal gelir. Bu baharat, daha iyi bir ruh hali ve daha fazla sükunet uyandırarak serotonin seviyesini artırabilir. Aynı zamanda beyindeki dopamini artırarak duyguları düzenler.

Son olarak kırmızı biber, bileşimindeki kapsaisin sayesinde, haz ve huzur duygusu veren endorfin üretimini uyarmayı başarır.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli bir tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana veya kendi doktorunuza danışın.