10 KOAH hastasından 9’u hastalığın farkında değil

Sigara içme oranlarının artmasına bağlı olarak KOAH’ın önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını söyleyen Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi,"Her 10 KOAH hastasından 9’u hasta olduğunu bilmiyor" dedi.

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), akciğerlerde bulunan bronş adı verilen hava yollarının daralması ve alveol adı verilen hava keseciklerinin zarar görmesi nedeniyle solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara yol açıyor. Sigara içen her 4 kişiden 1’inde KOAH görülüyor.

Sigara dışında, çocukluk çağı enfeksiyonları ve Anadolu'da yaygın olarak yaşatılan tandır geleneğinin de KOAH oluşumuna sebep olabileceğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Musaffa Salepçi, hastalık hakkında bilgi vererek önemli uyarılarda bulundu.





10 KOAH HASTASINDAN 9'U FARKINDA DEĞİL

Havayollarını daraltan, solunumu güçleştiren ve hastanın günlük yaşamını çok ciddi oranda etkileyen bir sorun olan KOAH, hastalarda öksürük ve balgamdan kısa mesafeli yürüyüşte bile oluşan nefes darlığına kadar değişik semptomlara neden olabiliyor.

KOAH’ın farklı çeşitleri bulunuyor. Alveol adı verilen hava keseciklerinin harabiyetinin yol açtığı akciğer dokusunun bozulması, elastikiyetinin kaybolması ve kana yeterince oksijen taşınamaması ile sonuçlanan tipine amfizem adı verilir. Bu hastalarda önceleri merdiven, yokuş çıkarken ortaya çıkan nefes darlığı, hastalık ilerledikçe düz yolda yürürken bile görülmeye başlar.

KOAH’ın bir diğer çeşidi de kronik bronşittir. Kronik bronşit, amfizemden farklı olarak hava yollarının hastalığıdır. Bronş duvarında hücre birikimi ve zaman içinde geri dönüşümsüz bir kalınlaşma oluşur. Bu hastalar her yıl kış aylarında en az 3 ay devam eden öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri ile başvurur. KOAH’lı hastalar genellikle öksürük, balgam gibi yakınmalarının içtikleri sigaraya bağlı olduğunu düşünerek yaşadıklarını doğal olarak görür ve doktora başvuruda gecikir. Bu nedenle de her 10 KOAH hastasından 9’u tanı konulamadığı için KOAH olduğunu bilmez.

TEDAVİDE İLK ADIM SİGARANIN BIRAKILMASI

KOAH tedavi edilmediğinde ve eğer hasta sigarayı da bırakmamışsa bu hastalar, yaşaması gereken süreden en az 10 yıl önce hayatlarını kaybeder. Her gün düzenli olarak bir tane sigara içmek bile zararlıdır. Ancak içilen miktar ve süre arttıkça risk de katlanarak artış gösterir. Tütün hiç işlenmeden bile kanserojen bir maddedir. Kaldı ki sigara yapımında tütün birçok işlemden geçer ve birçok katkı maddesi eklenir. Sigara yanarken de dumanıyla pek çok zararlı madde ortaya çıkar. Bu nedenle sigara içmeyen ancak sigara içilen ortamda bulunan pasif içiciler de KOAH riskiyle karşı karşıya kalır.

Tedaviyle KOAH hastalığını tamamen düzeltilmesi ne yazık ki mümkün değil. Bu nedenle öncelikli amacımız hastanın yaşadığı semptomları azaltmak oluyor. Bu sayede yaşam kalitesini de yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ancak asıl önemli nokta, sigaranın bırakılmasıdır. Çünkü sigara kullanımı devam ettiği sürece hastalığın tedavi edilmesi imkânsızdır ve ilerlemeye devam etmektedir. Hastanın yaşadığı nefes darlığı gibi belirtileri ölçümleyerek de KOAH’ın hangi evrede olduğunu tespit edip, ilaç tedavisine başlıyoruz.