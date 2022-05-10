Petrol
104.03
-1.80%
Euro
16.10
0.98%
Dolar
15.25
1.06%
Altın
905.30
0.67%
Borsa
2490
0.99%
Bitcoin
488.276
-1.40%
BTXN Coin
14.70
-3.28%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    10 Mayıs Salı koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Son durum tablosu...

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 10 Mayıs 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    10 Mayıs Salı koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Son durum tablosu...

    Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son günlerde vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekiyor.

    Tedbirler azaltılmış olsa da günlük vaka tablosu milyonlar tarafından merak ediliyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 10 Mayıs Salı 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    10 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklanığında haberimizde yer vereceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan 20 şahıs yakalandı
    3. Sayfa

    İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan 20 şahıs yakalandı

    İstanbul'da eşini ve kızını yaralayan sanığa 30 yıl hapis
    3. Sayfa

    İstanbul'da eşini ve kızını yaralayan sanığa 30 yıl hapis

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Görüş Bildir