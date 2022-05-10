10 Mayıs Salı koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Son durum tablosu...

10 Mayıs Salı koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Son durum tablosu...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 10 Mayıs 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son günlerde vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekiyor.

Tedbirler azaltılmış olsa da günlük vaka tablosu milyonlar tarafından merak ediliyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 10 Mayıs Salı 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

10 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklanığında haberimizde yer vereceğiz.