Bazı durumlarda sık sık tekrarlayabilen mide ekşimesi bazen günlük hayatınızı mahvedebilir. Peki, nedenleri nelerdir? Mide ekşimesinden nasıl kaçınılır?

Mide ekşimesi, genellikle göğüs arkasına kadar çıkabilen yanma hissi ile kendisini gösterir. Esas olarak mide zarının iltihaplanmasından kaynaklanır ancak yemek borusunda yaşanılabilecek bir iltihaplanma da yanmalara neden olabilir.

Bu yanma hissinin nedenleri midede fazla asit, mide duvarlarında doku hasarı ya da asidik mide içerikleri gibi birden fazla olabilir. Ekşime ya da yanma hissi, yalnızca periyodik olarak geçici olarak yaşanıyorsa, büyük bir komplikasyon riski oluşturmazlar. Ancak bu ekşime ve yanma hissi bazen günlük hayatınızı mahvedebilir.

İşte 10 soruda mide ekşimesi ve mide ekşimesinden kaçınmanın yolları.

10 SORUDA MİDE EKŞİMESİ

- Mide ekşimesi nedir?

Mide ekşimesi, sadece midede meydana gelen bir acılık veya asitlik hissi ile tanımlanır. Bu ağrılar genellikle yemeklerden sonra veya yatarken ortaya çıkar. Ayrıca bazı asidik veya çok yağlı yiyeceklerin alınmasından sonra da ortaya çıkabilirler.

- Mide yanması nedir?

Mide ile sınırlı olan mide ekşimesinin aksine mide yanması, mideden başlayan artan bir yanma hissi ile ortaya çıkar. Bu yanma hissine, bazen boğaza ve hatta ağza ulaşabilen ve asit yanığı izlenimi bırakan reflü de eşlik eder.

- Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) nedir?

Toplumun neredeyse yarısı reflüden etkilenir. Mide içeriğinin yemek borusuna geçmesi halidir. Hastanın hayatını etkilerlerse veya yemek borusunda lezyonlara neden olurlarsa patolojik olarak kabul edilirler. Mide salgıları çok asidik olduğu için yemek borusunda yanıklara neden olabilir.

- Mide fıtığı (Hiatus herni) nedir?

Normalde mide, diyaframın altında bulunur ve diyafram kası, karın ile göğüs kafesini birbirinden ayırır. Bu kasta, ağzı mideye bağlayan yemek borusunun geçişine izin vermek bir noktada boşluk vardır. Ancak bu boşluk bazı durumlarda genişleyebilir. Boşluğun genişleyerek midenin üst kısmının göğüs hizasına kadar yükselmesi mide fıtığına neden olur.

- Mide ekşimesinin nedenleri nelerdir?

Mide ekşimesi birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Aspirin gibi bazı steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar, midede bazı enzimleri yok edebilir. Enzimler, midenin başlıca koruyucu salgılarını kontrol eder. Enzimler ortadan kalkınca, mide ekşimesi yaşanabilir.

Mide ekşimesi ayrıca sindirim sistemindeki motor bozuklukların belirtisi veya reflünün bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir.

- Mide ekşimesini artıran faktörler nelerdir?

Yağlı yiyecekler, turunçgiller, gazlı içecekler, bazı çiğ sebzeler, kahve ve baharatlı yemekler gibi belirli yiyecekler mide ekşimesini tetikleyebilir.

Ayrıca ağır yemeklerden kaçınmanız veya yemekten hemen sonra yatmamanız tavsiye edilir. Son olarak, asidik mide salgılarını uyaran tütün ve alkolden uzak durulmalıdır.

- Ne zaman doktora görünmeli?

Mide ekşimesi zaman zaman yaşanıor ve hayatı pek etkilemiyorsa, belirli bir hastalıktan kaynaklanma ihtimali çok düşüktür. Öte yandan, hastanın yaşam kalitesini etkiliyorsa veya çok sıklaşıyorsa (haftada ikiden fazla), doktora görünmek gerekecektir. 50 yaşından sonra oluşan mide yanmaları ve ekşimeleri, kanama, kilo kaybı veya iştahsızlık varsa mutlaka doktora görünmek gerekir.

- Mide ekşimesi nasıl tedavi edilir?

Ara sıra yaşanan mide ekşimeleri için basit ilaçlar yeterlidir. Ancak ekşimeler devam ederse, doktorunuz midede yanmalara neden olan salgıları bloke eden proton pompası inhibitörleri gibi salgı önleyici ilaçlarla tedaviyi düşünebilir.

Bazı yaşam tarzı alışkanlıkları da mide ekşimesi tedavisinde etkilidir. Egzersiz yapmak özellikle öne eğilmeniz gerektiğinde mide ekşimesini tetikleyebilir. Ayrıca, obezite de ekşimelerde ağırlaştırıcı bir faktördür. Fazla kilolu olmak midenin sıkışmasına neden olur ve bu da yiyecek bolusunu alt özofagus sfinkterine çeker. Hamile kadınlar aynı nedenle, mide ekşimesinden etkilenebilir. Çok dar giysiler giydiğinizde de sonuç aynıdır. Bu nedenle çok dar olan kemerler ve pantolonlar tavsiye edilmez.

Ancak diyet ve sağlıklı bir yaşam tarzı mide ekşimesi için tek önemli faktör değildir. Üçüncü bir boyut dikkate alınmalıdır: Psikoloji. Mide ekşimesinde çeşitli nedenlerle stresin de rolü olduğu bilinmektedir. Stresin etkisi altında, yediğimiz yiyecekleri daha az çiğneme eğiliminde oluruz. Bu, mideye yiyecekleri parçalamak için daha fazla iş yükler. Ayrıca stres, yanma hissine neden olan mide sularının salgılarında bir artışa neden olabilir.

- Mide ekşimesinde hangi diyet tercih edilir?

Yanıkları şiddetlendirebilecek belirli yiyecek kategorileri dışında alkol, yağlı yiyecekler, asitler ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı ve ağır öğünlerden kaçınılmalıdır. Her insan benzersiz olduğundan, ekşimelere neden olan gıdaları tespit etmek ve diyetten çıkarmak gerekir. Çoğu zaman, yağsız et, balık, yumurta ve lif açısından zengin gıdalar mide ekşimesine neden olmaz.

Her şeyden önce, tam yağlı ürünlerden kaçınmanız gerekebilr. Ayrıca kızartmalardan uzak durmalısınız. Yağların parçalanması daha uzun zaman alır ve midenin içini daha asidik hale getirerek ağrıya neden olabilecek mide özsularının salgılanmasını tetiklerler.

Aynı şey turunçgiller için de geçerlidir. Mide ekşimesi durumunda portakal ve greyfurt suları önerilmez. Bir başka gıda da yine çok asidik olan domatestir.

Kahve, çay veya diğer kafeinli içecekler ölçülü tüketilmelidir. Yemek borusu ve mide arasındaki bağlantıyı oluşturan sfinkter üzerinde bir etkiye sahip olabilirler. Yetersiz açılması reflüye neden olabilir.

Son olarak, çok baharatlı yemekler ve soğan önerilmemektedir.

- Mide ekşimesi tehlikeli midir?

Can sıkıcı ve nahoş olmasına rağmen mide ekşimesi çoğu durumda sağlığa zararlı değildir. Ancak çok sıklaşırlarsa, reflü veya ülser gibi hastalıkları ekarte etmek için bir doktora danışmak gerekir.