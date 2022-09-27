117 kiloya ulaşan 22 yaşındaki Öykü Özdemir, diyetisyen kontrolünde düzenli beslenerek 50 kilo verdi. Özdemir, “Kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum” dedi.

Eskişehir’de ikamet eden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Öykü Özdemir, 117 kiloya kadar ulaşınca zayıflamaya karar verdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayda Erken’e başvuran Öykü’nün, geçtiğimiz 5 Ocak tarihinden bu yana beslenme şeklini de değiştirerek 50 kilo vermeyi başardı.

Diyetisten Erken, “Öykü, yalnızca doğru beslenmeyi öğrenerek 50 kilo verdi.” diye konuştu.

“Hayır demeyi öğrendi”

İHA’nın haberine göre; Öykü’nün beslenmesinde çok fazla yanlış olduğunu öncelikle bir beslenme düzeni olmadığını, çok fazla karbonhidratlı yiyecekler, fast food ve abur cubur tükettiğini anlatan Erken, şunları söyledi:

“Öykü’ye her şeyden önce ‘diyet’ in yasak demek olmadığını, beslenmede düzenin, az ve sık yemenin önemini ve her şeyden önce kahvaltının önemini anlattım. Böylece sabah kahvaltısını ve ara öğünleri yaptı, hayatına yürüyüşü kattı. Öykü en önemlisi hayır demeyi öğrendi.

117 kilodan 50 kiloya düşen Öykü: Kendimi mutlu hissediyorum VİDEO

“Duygusal açlık sorunu vardı”

Yaş itibarı ile kolay kilo verebildi, kilo nedeniyle yaşadığı başka sağlık sorunları da vardı, duygusal açlık sorunu vardı, hayır diyemiyordu. Tüm bu sorunları aştı ve şimdi çok daha rahat ve sağlıklı bir genç kız. Öykü’ye herkesin evinde olan, evinde yapılan yemeklerle nasıl beslenmesi gerektiğini anlattım. Besinleri 4 ana gruba ayırıyoruz; tahıl, sebze, protein ve süt grubu. Bunlardan orantılı tüketmek gerekiyor, örneğin kahvaltıda; yağsız bir peynir, yumurta, domates, salatalık yeşillik ve mutlaka ekmek tüketilebilmeli, biz ekmeği tamamen kestirmedik yalnızca porsiyonu anlattık, ne kadar yemesi gerektiğini anlattık, bu miktar yaşa-kiloya göre değiştiği için bir standart beslenme formülü yok.

“Uyumadan en az 3 saat önce beslenmeyi bırakması gerektiğini anlattık”

Yemeklerin yanında mutlaka bir salata ve yoğurt yemesi gerektiğini, ara öğünlerde biraz çiğ kuruyemiş meyve veya yoğurt yemesi gerektiğini ve uyumadan en az 3 saat önce beslenmeyi bırakması gerektiğini anlattık.”

“Kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum”

Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Öykü Özdemir çocukluğundan beri kilolu olduğunu, en yüksek 117 kiloya çıktığında artık zayıflaması gerektiğine karar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Diyetisyene geldiğimde kilo verme konusunda kararlıydım. Onun söylediklerini uygulayarak ve doğru beslenerek 50 kilo verdim, bu beni psikolojik açıdan çok çok olumlu etkiledi. Fazla kilolarım nedeniyle pek çok sağlık sorunu yaşıyordum, sosyalleşmede sorunlar yaşıyordum. Şimdi kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum.”

Öykü Özdemir, hedefinin 58 kiloya düşmek olduğunu belirtti.