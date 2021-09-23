Gribe karşı birebir: Osmanlı çayının faydaları

Yüzlerce yıllık formülle yapılan Osmanlı çayı, soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte önem kazandı. Biz de gribe karşı etkili bir kalkan olan Osmanlı çayının faydalarını sizler için derledik.

Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissetirmesiyle birlikte soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem almak isteyenler aktarlara koşuyor.

Bu noktada başta soğuk algınlığı ve grip olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen Osmanlı çayına rağbet de artış gösteriyor.

İçerisinde 12 çeşit bitki bulunan ve Osmanlı'dan günümüze kalan en şifalı tariflerden biri olan Osmanlı çayı, binbir derde deva olarak biliniyor.

Geleneksel kış çaylarından farklı bir aromaya sahip olan, adını hanedan mutfağından alan bu çay, üstelik sadece gribe karşı korumuyor.

Kışa özel olarak hazırlanan ve tarihi bilgilerden yola çıkılarak elde edilen Osmanlı çayının içindeki özel ve yöresel karışımlar, vücudun tamamını hastalıklardan koruyan bir kalkan görevi görüyor.

Peki bu binbir derde deva Osmanlı çayının faydalarını öğrenmeye ne dersiniz? İşte Osmanlı çayının faydaları ve tarifi...

OSMANLI ÇAYININ FAYDALARI

Kış aylarının gelmesiyle birlikte her yıl geleneksel olarak hazırlanan kış çayları arasında öne çıkan öyle bir çay var ki, adeta ''Daha önce neden keşfetmedim?'' diye yakınacaksınız.

Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan Osmanlı çayı, grip ve soğuk algınlığı gibi birçok kış hastalıklarına iyi gelir.

Bitkisel karışımı ve zengin baharatı sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

C vitamini açısından oldukça zengin olan Osmanlı çayı; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir.

Halsizlik hissine karşı etkilidir.

Migrene karşı etkili olduğu bilinir.

OSMANLI ÇAYININ MALZEMELERİ

Osmanlı çayının ham maddesini 12 bitki oluşturuyor. Her biri şifa kaynağı meyve ve bitkilerin demlenmesiyle ortaya çıkan Osmanlı çayı, bal ile tatlandırılıp tüketilebiliyor. Bu bitkiler ise şu şekilde sıralanıyor:

Zencefil

Karanfil

Havlıcan

Tarçın

Elma

Ihlamur

Hibiskus (Medine gülü yaprağı)

Limon

Kuş üzümü

Nane

Kekik

Zencefil

OSMANLI ÇAYI TARİFİ

Yukarıdaki malzemelerle hazırladığınız Osmanlı çayından 1 tatlı kaşığı alın ve 1 fincan suya koyun.

Koyduğunuz suyu 3-4 dakika demlendirin ve rengi koyulaşınca süzün.

Hazırladığınız çayın içerisine bal koymak, çayın acısını almanıza yardımcı olur.

NOT: Günde 3 bardaktan fazla tüketmemeye özen gösterin. İçerisinde bulunan bitkilere alerjiniz olabileceğinden Osmanlı çayını içmeden önce mutlaka hekiminize danışmayı unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.