Fransız Askısı nedir?

Fransız askısı, dışı cildin dokusuyla uyumlu silikondan, içi ise polyesterden yapılmış ipler ile cildin gerginleştirilmesi olarak tanımlanır.

Bu gerginleştirme işleminin avantajı ameliyat işlemi gerektirmeden yapılabilmesidir.

İşleme Neden Fransız Askısı Deniyor ?

Bu işleme Fransız askısı denmesinin sebebi, işlemde kullanılan iplerin Fransa’da üretilmesinden dolayıdır.

Medikal estetik doktoru Dr. Nihat Dik, ipliklerin Fransa’da üretilmesinden esinlenerek işleme fransız askısı adını vermiş ve işlem bu isimle anılmıştır.

Fransız Askısı ismi Dr. Nihat Dik adına tescillenmiş bir isimdir.

Fransız Askısı Ne İşe Yarar?

Fransız askısı işlemi ile boyun, çene altı, kaşlar, yanaklar başta olmak üzere vücudun farklı yerlerindeki sarkmalar ameliyatsız bir şekilde giderilmektedir.

İşlemin etkisi çok büyük olduğu için yüz germe işleminin ameliyatsız hali diyebiliriz.

Her Yüz Germe İşlemi Fransız Askısımıdır?

Her yüz germe işlemi Fransız Askısı değildir. Maalesef piyasada ucuz iplerle yapılan işlemleri Fransız Askısı gibi gösterip pazarlayan kişiler var.

Fransız Askısı işlemi yapılırken kullanılan iplerin gerçekten Fransız Askısı ipleri olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Güvenli midir?

İnsanlar sıklıkla bu işlemin güvenli olup olmadığını merak etmektedir. Başlangıçta ameliyatsız olmasına şaşırmakta ve işlemin ameliyat ile olduğunu düşünmektedirler. Oysa bu işlem ameliyat masasına yatmayı gerektirmemektedir.

İşlemde kullanılan ipler insan vücudu ile tamamen uyumlu ipliklerdir ve sağlık açısından risk oluşturmamaktadır.

İşlem hastane ortamında ve işini bilen Doktorlar tarafından uygulandığında güvenli bir işlemdir

Bu Yöntem Kimler İçindir?

En cezbedici özelliği olarak ameliyatsız olması öne çıkmaktadır. Durum böyle olunca ameliyat işlemine tabii olmadan gençleşme isteği olan herkes bu yöntemden yararlanabilmektedir.

Ameliyatsız İşlem Nasıl Olur?

Ameliyat yapılmadan bir işlem olan Fransız askısı, lokal anestezi veya sedasyon akabinde yapılan bir uygulamadır. Zamansal olarak bu işlem, maksimum bir saat kadar sürmektedir. Yüz bölgesindeki istenilen bölgeye gençlik etkisi oluşturacak medikal ipler konulmaktadır. Bu ipler biyolojik olarak insan vücudu ile uyumlu olmaktadır. İşlemin son aşaması olarak ipler sabitlenmektedir.

Yüz Dışında Hangi Bölgelere Uygulanır?

Fransız askısı yüz dışında farklı bölgelere de uygulanabilmektedir. Bu bölgeler ise; göğüs, kalça, kol ve bacak olarak öne çıkmaktadır. Talep olması halinde bu bölgelerden birine de bu işlem yapılmaktadır.