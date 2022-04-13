Petrol
107.22
2.47%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
602.052
2.23%
BTXN Coin
31.21
-1.04%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    13 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 893 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
    • 13.04.2022 - 19:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    13 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

    5 bin 529 vaka tespit edildi

    24 saatlik verilere göre, 5 bin 529 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 oldu. Bir günde toplam 184 bin 758 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 493 olarak kaydedildi.

    Aşılama oranı yüzde 85,40 oldu

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

    En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,40 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 279 bin 922'ye yükseldi.

    13 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Şanlıurfa’da bebeğe cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da bebeğe cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Kars'ta kar yağışı etkili oldu
    Yaşam

    Kars'ta kar yağışı etkili oldu

    Görüş Bildir