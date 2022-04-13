13 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 893 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

5 bin 529 vaka tespit edildi

24 saatlik verilere göre, 5 bin 529 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 oldu. Bir günde toplam 184 bin 758 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 493 olarak kaydedildi.

Aşılama oranı yüzde 85,40 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,40 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 279 bin 922'ye yükseldi.