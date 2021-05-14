14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü: Eczacılık Günü kutlama sözleri ve mesajları 2021

Pandemi ile birlikte büyük emek harcayan eczacıları, bu özel günde mutlu etmek isteyen vatandaşlar, en güzel Eczacılık Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

Özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde hasta ile doktor arasındaki en önemli bağ olan eczacıların Dünya Eczacılık Günü bugün kutlanıyor.

Salgın sürecinde büyük emek harcayan ve harcamaya devam eden eczacılar, her mahallede yer alan ve doktor-hasta arasında köprü olan bir meslektir.

Türkiye'de her yıl 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanıyor. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de ilk eczacı sınıfının açıldığı 14 Mayıs 1839 tarihi esas alınarak “Eczacılık Günü” olarak kabul ve ilan edilmiştir.

14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü olması nedeniyle bu anlamlı günde eczacı olarak görev yapan arkadaş, akraba ve sevdiklerine mesaj göndererek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek isteyen vatandaşlar, en güzel ve anlamlı kısa-uzun Eczacılık Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor.

İşte en güzel, en anlamlı uzun kısa Dünya Eczacılık Günü sözleri ve mesajları 2021...

ECZACILIK GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI 2021

Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…

Pandeminin kahraman meslek grupları arasında yer alan eczacılığın önemini bir kez daha anladığımız bu günlerde tüm eczacıların Eczacılık Günü kutlu olsun.

Birey ve toplum sağlığını iyileştirmede önemli basamaklardan biri olan eczacılığı layıkıyla yerine getiren tüm eczacıların gününü kutlarım..

Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü’nü kutluyoruz.

14 Mayıs’ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

Vatandaşların sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.

Eczacılar sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkasıdır. Tüm Eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

Eczacılar ve eczaneler, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında gelmektedir. Tüm Eczacıların 14 Mayıs Günleri kutlu olsun.