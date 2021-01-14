- Haberler
- Sağlık Haberleri
- 14 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
14 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 14.01.2021 - 19:47
- Güncelleme : 14.01.2021 - 20:07
Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 169 bin 847 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
VAKA SAYISI 8 BİNLERE DÜŞTÜ
Yapılan testler sonucu 8 bin 962 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşanırken, koronayla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ve kısıtlamaların önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
9 BİN 11 KİŞİ İYİLEŞTİ
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 11 oldu.
170 CAN KAYBI
Tedavi altındaki 170 kişi de virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.