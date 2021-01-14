14 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 169 bin 847 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

VAKA SAYISI 8 BİNLERE DÜŞTÜ

Yapılan testler sonucu 8 bin 962 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşanırken, koronayla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ve kısıtlamaların önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

9 BİN 11 KİŞİ İYİLEŞTİ

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 11 oldu.

170 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 170 kişi de virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.