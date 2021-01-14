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    14 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    14 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.01.2021 - 19:47
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 20:07
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    Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 169 bin 847 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    VAKA SAYISI 8 BİNLERE DÜŞTÜ

    Yapılan testler sonucu 8 bin 962 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşanırken, koronayla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ve kısıtlamaların önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

    9 BİN 11 KİŞİ İYİLEŞTİ

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 11 oldu.

    170 CAN KAYBI

    Tedavi altındaki 170 kişi de virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

    14 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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