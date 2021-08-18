15 yaş üstü aşı olabilir mi, randevular açıldı mı? Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Koca, "12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır." dedi. Peki 15 yaş üstü aşı olabilir mi, randevular açıldı mı? İşte detaylar..

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre, 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Bu gelişmenin ardından 15 yaş aşı olabilir mi, randevular açıldı mı, ne zaman açılacak? sorularına yanıt aranırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Peki 15 yaş üstü aşı olabilir mi, randevular açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar...

15 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLABİLİR Mİ, RANDEVULAR AÇILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek aşılama süreci ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime de değinen Bakan Koca, 15 yaş üzeri aşı randevusu hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, "Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

15 YAŞ ÜZERİ AŞI OLABİLECEK Mİ?

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.





TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI yazıp boşluk bırakın, TC Kimlik Numaranızı yazın. Ardından bir boşluk daha bırakıp Kimlik Seri Numaranızı girip 2023'e gönderin.

Örnek; ASI 1234567890 3934