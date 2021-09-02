15 yaş ve üstü için aşı zorunlu mu oldu? Fahrettin Koca açıkladı

15 yaş ve üstü için aşı zorunlu mu oldu? Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar yaparken, "15 yaş ve üstü için aşı zorunlu mu oldu?" sorusunu ise detaylandırdı. Peki, 15 yaş ve üstü için aşı zorunlu mu oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar ile Bilim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yaparak, aşılamaya değinen Koca, 15 yaş ve üstünün aşılanmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaların ardından, "15 yaş ve üstü için aşı zorunlu mu oldu?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, 15 yaş ve üstü için aşı zorunlu mu oldu?

15 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN AŞI ZORUNLU MU OLDU?

Fahrettin Koca konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Biz 18 yaş ve üstü üniversite öğrencileri için tanımladık. 15 yaş ve üstü içinise tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklarımız için ayrıca tanımlama yaptık. Vaka sayılarında artış giderek devam etti.

Belli bir yerde takıldı. Rakamlarımızın yüsek olduğunu düşünüyoruz. Özellikle varyantların daha çok bulaşıcılığı artırdığını biliyoruz. Şu dönemde kısıtlamaları gündemimize almadık. Hareketin arttığı bu dönemde vaka sayılarının arttığını görüyoruz.

Yeni dönemde vakalarımız artık ağırlıklı genç yaş grubunda. 15-45 yaş arası vakanın en çok görüldüğü yaş grubu. Vaka sayısı bu sebeple giderek yükseldi. Biz aşının belli oranda bulaşı engellediğini biliyoruz.

Aşı oranını her geçen gün artırmamız gerekiyor. Aşının yüzde 80-90 oranında koruduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın aşılarını erken dönemde yapması çok önemli."