155 milyon insan yeterli gıdaya ulaşamıyor

Gıda Krizine Karşı Küresel Ağın hazırladığı Küresel Gıda Krizi raporunda, 155 milyon insanın akut gıda güvensizliği yaşadığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ (GNAFC), yıllık raporunu açıkladı.

"2021 Küresel Gıda Krizi" başlıklı rapora göre, koronavirüs salgınıyla bağlantılı ekonomik şoklar ve aşırı hava olayları milyonlarca insanı akut gıda güvensizliğine sürükledi. Akut gıda güvensizliği, bir kişinin yeterli gıda tüketememesinin, kişinin yaşamını veya geçimini doğrudan tehlikeye atması durumunu ifade etmektedir.

Raporda akut gıda güvensizliği yaşayan insan sayısındaki artış eğiliminin endişe verici boyutta ve sert bir uyarı niteliğinde olduğu belirtildi. 2020 yılında 55 ülke ve bölgede en az 155 milyon insanın kriz ya da daha kötü seviyelerde akut gıda güvensizliği yaşadığının ifade edildiği raporda, bir önceki yıla göre bu durumdaki insan sayısında 20 milyon civarında artış yaşandığı gözlendi.

ACİL EYLEME GEÇİLMESİ GEREKEN BÖLGELER BULUNUYOR

Akut gıda güvensizliğine yol açan unsurlar arasında çatışmalardan etkilenenlerin sayısının 2019'da 77 milyon iken, 2020'de 100 milyona çıktığı, koronavirüsün de arasında olduğu ekonomik şoklardan etkilenenlerin 24 milyondan 40 milyona yükseldiği, aşırı hava olaylarından ötürü gıda güvensizliği çeken insan sayısının ise 34 milyondan 16 milyona gerilediği belirtildi.

Diğer yandan, yaklaşık 133 bin kişinin akut gıda güvensizliğinin en şiddetli safhasında olduğu Burkina Faso, Güney Sudan ve Yemen'deki yaygın ölümleri ve çöküşü önlemek için acil eyleme geçilmesi gerektiği ifade edildi.

En az 28 milyon insanın 2020'de açlıktan bir adım uzakta akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığı, bununla birlikte 38 yerde hayata geçirilen acil eylemlerin, hayatların ve geçim kaynaklarının kurtarılmasını sağladığı ayrıca kıtlığın yayılmasını önlediği vurgulandı.

GEÇEN YILIN EN KÖTÜ GIDA KRİZİ YAŞAYAN BÖLGELERİ

Raporda, Afrika'nın akut gıda güvensizliğinden orantısız şekilde etkilenmeye devam ettiğine de dikkat çekildi. Rapora göre, 2020'de şiddetli gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan yaklaşık 98 milyon insan Afrika'da yaşıyor. Bunun haricinde geçen yılın en kötü 10 gıda krizi yaşayan ülkeleri arasında Yemen, Afganistan, Suriye ve Haiti de bulunuyor.

Raporda, çatışmaların 2021'de de gıda krizlerini tetikleyen başlıca unsur olmaya devam edeceği, koronavirüs ile ilgili kısıtlamaların ve hava koşullarındaki aşırılıkların, kırılgan ekonomilerde akut gıda güvensizliğini daha da kötü duruma taşıyacağına işaret edildi.

AÇLIK EİĞİNDE 34 MİLYON İNSAN BULUNUYOR

Raporda ayrıca, dünyada açlık eşiğinde 34 milyon insanın bulunduğu ve en küçük bir şokun dahi onları en kötü durum senaryosuna itebileceği uyarısı yapıldı.

Raporda, gıda krizi yaşayan ülkelerde çocukların da kötü beslenme ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Buna göre, gıda krizindeki 55 ülke veya bölgede 5 yaş altı 15,8 milyon çocuğun kötü beslenme sebebiyle zayıf düştüğü belirtildi. Yine bu 55 yerde, 5 yaş altındaki 75,2 milyon çocuğun da kötü beslenme sebebiyle büyüyemediği ve kısa kaldığı da aktarıldı.

Küresel Gıda Krizi raporunun ilk çıktığı 2017 yılından bu yana akut gıda güvensizliğinin, amansız şekilde artmaya devam ettiği de vurgulandı.