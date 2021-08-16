16 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 16 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

16 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 16 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "16 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 16 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs salgını ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Türkiye'de aşılamanın hızlanması ile birlikte normalleşme sürecinin 3. etabına geçildi.

Virüsün yayılmasını engellemek için alınan yasak kararlarının birçoğunun kaldırılmasıyla rehavete kapılan vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini unuttu.

Hareketliliğin artması nedeniyle vaka sayıları 20 binli rakamlara yaklaştı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı.

Peki, 16 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

16 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, 18 bin 163 yeni vaka tespit edilirken, 165 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var.'' ifadelerini kullandı.