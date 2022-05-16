16 Mayıs Pazartesi koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

16 Mayıs Pazartesi koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürüyor.

Özellikle sıcak günlerin gelmesiyle birlikte vakaların ne durumda olduğu merak konusu

Son günlerde vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekiyor. Tedbirler azaltılmış olsa da günlük vaka tablosu milyonlar tarafından merak ediliyor.

Vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte son tedbirlerin de esnetilmesi bekleniyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 16 Mayıs Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

16 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı bugüne ait güncel koronavirüs tablosunu henüz paylaşmadı.