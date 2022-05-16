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    16 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte yapılan 128 bin 957 testte 1254 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybetti.
    • 16.05.2022 - 20:38
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    16 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

    Can kaybı 4'e geriledi

    Son 24 saatte yapılan 128 bin 957 testte 1254 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1358 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

    18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi.

    Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 832 bin 15, 2'nci dozda 53 milyon 52 bin 226 ve 3'üncü dozda 27 milyon 777 bin 668 olmak üzere 147 milyon 638 bin 328 aşı uygulandı.

    En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

    16 Mayıs Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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