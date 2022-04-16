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    16 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 86 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 19 kişi hayatını kaybetti.
    • 16.04.2022 - 20:23
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    16 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 86 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 19 kişi hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan 13 bin 561 hasta taburcu olurken bugün 162 bin 253 test yapıldı.

    1. doz aşılama yüzde 93,13 oldu

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,41 olarak belirlendi.

    Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.

    16 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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