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    17 Mayıs Salı koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 17 Mayıs 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 18:06
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    17 Mayıs Salı koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

    Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürüyor.

    Özellikle sıcak günlerin gelmesiyle birlikte vakaların ne durumda olduğu merak konusu Son günlerde vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekiyor.

    Tedbirler azaltılmış olsa da günlük vaka tablosu milyonlar tarafından merak ediliyor.

    Vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte son tedbirlerin de esnetilmesi bekleniyor.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 17 Mayıs Salı 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    17 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.


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