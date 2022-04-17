17 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 318 koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı.

Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı.

3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 162 bin 253 olarak açıklarken, 4 bin 086 vaka tespit edildiğini bildirmişti.

Koronavirüsten 19 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 13 bin 561 olarak açıklanmıştı.