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17 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 318 koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 17.04.2022 - 20:49
- Güncelleme : 17.04.2022 - 20:52
Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı.
Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı.
3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 162 bin 253 olarak açıklarken, 4 bin 086 vaka tespit edildiğini bildirmişti.
Koronavirüsten 19 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 13 bin 561 olarak açıklanmıştı.