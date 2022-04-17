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    17 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 318 koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 20:49
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 20:52
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    17 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı.

    3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.

    Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

    Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 162 bin 253 olarak açıklarken, 4 bin 086 vaka tespit edildiğini bildirmişti.

    Koronavirüsten 19 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 13 bin 561 olarak açıklanmıştı.

    17 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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