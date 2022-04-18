18 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 493 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı.

Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 164 bin 493 Kovid-19 testi yapıldı.

4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

1. doz aşılama yüzde 93,13 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,41 olarak belirlendi.

Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 351 bin 467 doza yükseldi.