18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Bakan Koca duyurdu..

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırasının 18 yaş üzerine geldiğini bildirdi. Peki 18 yaş üstü ne zaman, hangi gün aşı olacak?

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı hızla yürütülen aşılama programında, yeni normalleşmenin başlayacağı 1 Temmuz öncesinde yeni bir aşamaya geçiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız." dedi.

Buna göre, aşı sırası gelen 18 yaş üstü vatandaşlar; e-Devlet, MHRS, e-Nabız ve telefon ile randevularını alabilecek.

Peki 18 yaş üstü ne zaman, hangi gün aşı olacak? İşte detaylar...

18 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN AŞI OLACAK?

Aşı yaş sınırının 25 yaş üstüne kadar inmesiyle 18 yaş üstü vatandaşlar, sıranın kendilerine ne zaman geleceği hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

Tedarik edilen aşılarla birlikte aşılama takvimine hız veren Sağlık Bakanlığı sıranın 18 yaş üzerine geldiğini bildirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 25 yaş üstğ vatandaşların aşılaması devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üzerinin cuma gününden itibaren randevu alabileceklerini belirtti.

Üniversitelerin açılması için 18 yaş üzeri aşılama takviminin önemli olduğunu belirten Bakan Koca, "Cumadan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak." dedi.

Açıklamaya göre, 25 Haziran'dan itibaren randevular açılacak ve 18 yaş üstü bireyler, aşılarını yaptırabilecek.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.