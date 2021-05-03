18 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? Bakan Koca tarih verdi

18 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak? Bakan Koca tarih verdi

Koronavirüse karşı devam eden aşı uygulamaları ile ilgili açıklama yapan Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü vatandaşlar için bilgi verdi. Peki 18 yaş ne zaman aşılanacak? İşte detaylar..

Türkiye'de 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma tedbirleri devam ederken, vatandaşların aşılanması da hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programıyla ilgili haziranda 30 milyon doz BioNTech geleceğini, Çin aşısının da tedarikte olumlu gelişmelerle planlandığı şekilde devam edeceğini söyledi.

Koca’nın açıklamaları arasında 18 yaş üstü bireylerin aşılanma takvimi de yer aldı. 18 yaş ve üstü ne zaman aşı olacak sorusu merak konusu oldu. İşte Bakan Koca'dan 18 yaş aşı açıklaması..

18 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, “Yaz döneminde 18 yaş ve üstüne aşının tamamlanması gerektiği kanaatindeyim. 65 yaş üstünü, yüzde 90’ın üzerinde aşılamayı amaçlıyoruz. Bayram sonrası için vaka sayısında 5 bin altı hedefinin olabileceğine inanıyorum” diye konuştu.