18 yaş ve üstündekilerin koronavirüs aşılanması başladı

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede aşılanma yaşının 18-24 yaş arasındaki bireylere inmesiyle hastanelerde aşı sıraları başladı.

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadelede sağlık altyapısının sağlamlığı ve sağlıkçıların azmi ile aşılanma süreci hız kesmeden devam ediyor.

Bugünden itibaren 18-24 yaş arası kişilere aşılama uygulaması başladı.

BİRİNCİ DOZ AŞIYI OLMAYA BAŞLADILAR

Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 18-24 yaş arasındakiler, koronavirüs aşısının birinci dozunu oldu.

20 yaşındaki Alper Polat aşı olurken hiç acı hissetmediğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyerek, "Aşılamalar bir an önce olsun ki üniversiteler açılsın. Uzaktan eğitim bizi çok zorladı. Bence herkesin aşılanması şart. Başka türlü koronavirüsün geçmesini sağlayamayız. Üniversitelerin açılması için, eğitimin daha iyi olabilmesi için aşılanmak şart." dedi.

''AYLARCA BU ANI BEKLEDİK''

22 yaşındaki Derin Çolak da internet üzerinden randevu almasının ardından geldiği hastanede aşısının hızlıca yapıldığını belirterek, aşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlere aşı olmalarını tavsiye eden Çolak, "Herkes ne kadar çabuk aşı olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Aylarca bu anı bekledik ve gelip aşımızı olduk." diye konuştu.