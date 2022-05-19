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    19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte mesai saatleri

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki eczaneler 19 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı? İşte mesai saatleri...
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 13:22
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    19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte mesai saatleri

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor.

    Bu günün resmi tatil nedeniyle vatandaşlar bu tarihte bazı yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor.

    Eczaneler de vatandaşların sıkça uğradığı yerler arasında yer alırken, 19 Mayıs'ta açık mı kapalı mı olacak araştırılıyor.

    Mesai saatleri resmi tatillere göre değişen eczaneler, nöbet sistemiyle de hizmet veriyor. Peki 19 Mayıs Perşembe günü eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

    19 Mayıs'ta eczaneler açık mı, kapalı mı?

    Eczaneler Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Bu nedenle 19 Mayıs 2022 Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

    19 Mayıs Perşembe eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte mesai saatleri #1


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