19 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 855 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı.

Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı.

23 kişi hayatını kaybetti

4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti.

2. doz aşılama yüzde 85,42 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,13 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,42 olarak belirlendi.

Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.