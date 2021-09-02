2 Eylül 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 2 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı..

2 Eylül 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 2 Eylül 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "2 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 2 Eylül 2021 vaka sayısı..

Türkiye'de dün itibarıyla vaka sayısı 20 bin bandını geçerken, vefat edenlerin sayısı ise 290'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yayınladığı vaka sayısına ilişkin, "TABLODA DURUM TIPKI BUGÜNKÜ GİBİ devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur.

Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." dedi.

Hala daha aşısını yaptırmayan ve yaptırmak istemeyen vatandaşlar var bunlar hastalığa daha çabuk yakalanıyor.

Aşı oranını artırarak, vaka sayısını 20 binin altına çekmemiz ve vefat sayısını ise düşürmemiz gerekiyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, günlük olarak açıklanan vaka sayılarını araştırıyor.

Bugünkü vaka ve ölüm sayısını merak edenler, "2 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 2 Eylül 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 2 Eylül 2021 perşembe vaka ve ölüm sayısı...

2 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Paylaştığında haberimizde yer vereceğiz.