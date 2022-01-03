2 haftada 14 kilo verdiren Thonon diyeti hakkında her şey

2 haftada 14 kilo verdiren Thonon diyeti hakkında her şey

Yeni Thonon diyeti yardımıyla 14 günde 10 kiloya kadar verebilmek mümkün. Peki, Thonon diyeti ne kadar sağlıklı ve bu diyette ne yenilir? İşte Thonon diyeti hakkında tüm ayrıntılar...

Thonon diyeti, Fransa'nın Thonon les Bains kentindeki Üniversite Hastanesinde bir doktor tarafından tasarlanmış ve adını kentten almıştır.

Çok katı bir diyettir ama aynı zamanda fazla kiloluysanız ve hemen çözmek istediğiniz probleminiz varsa çok etkilidir. Bu diyet 2 haftalık bir süre boyunca uygulanmak üzere tasarlanmıştır ve düşük kalorili gıdaların alımına dayanmaktadır.

Diyetin temeli proteindir ancak sebzeleri de tabağınızda bulabilirsiniz. Sonuçlar genellikle birkaç gün sonra görülür. Ancak bu diyeti uygulamaya karar verirseniz, alkol, yağ, tuz ve şekerden tamamen vazgeçmek için 2 hafta boyunca hazır olmanız gerekir.

THONON DİYETİ ARTILARI VE EKSİLERİ

Thonon diyeti iki ana diyet etrafında inşa edilmiştir. İlki yüksek protein diyeti (veya protein diyeti), ikincisi ise düşük kalorili diyettir.

Bu nedenle esas olarak protein tüketmek (et, balık, yumurta...) ve karbonhidrat ve yağları sınırlamak gerekir.

Thonon diyetinin olumlu yönleri:

- Hızlı ve etkilidir,

- Sağlıklı sebze ve meyve tüketimini içerir,

- Sonuçlar ilk birkaç günden sonra fark edilebilir,

- Yemeklerin hazırlanması karmaşık değildir,

- Alkollü içecekler, atıştırmalıklar ve tatlılar gibi sağlıksız yiyecekleri hariç tutar,

- Lif alımı sayesinde kabızlık korkusu olmaz.

Thonon diyetinin olumsuz yönleri:

- gıda kısıtlaması nedeniyle ruh hali düşüklüğü ve tükenmişlik hissi,

- Yo-yo etkisinin (verilen kiloların ve daha fazlasının aynı hızla geri alınması) olması riskinin çok yüksek olması,

- Yorgunluğa neden olabilmesi,

- Diyet bir doktor tarafından tasarlanmış olmasına rağmen sağlık uzmanları bu diyetin önermiyor,

- Bu diyete başlamadan önce en iyisi bir uzmana danışmaktır.

ÖRNEK THONON DİYETİ MENÜSÜ

Bu diyetin ön şartı irade ve disiplindir. Kafanızda tek soru kalır, kilo vermek tüm bunlara değer mi? Haftalık menüye bir göz atın ve kendiniz karar verin:

Pazartesi

Sabah: Şekersiz sınırsız kahve veya çay

Öğlen: 2 haşlanmış yumurta, isteğe göre tuzsuz ıspanak

Akşam: 1 büyük ızgara et/tavuk veya 3 küçük et/tavuk, isteğe göre yeşil salata ve kereviz.

Salı

Sabah: Şekersiz kahve veya çay, biraz süt

Öğlen: 1 büyük et/tavuk, yeşil salata, domates ve isteğe göre meyve

Akşam: İsteğe göre pişmiş jambon

Çarşamba

Sabah: Şekersiz kahve veya çay ve 1 tam tahıllı ürün

Öğlen: 2 haşlanmış yumurta, yeşil salata ve isteğe göre domates

Akşam: İsteğe göre pişmiş jambon ve yeşil salata

Perşembe

Sabah: Şekersiz kahve veya çay ve 1 tam tahıllı ürün

Öğlen: 1 adet haşlanmış yumurta, çiğ veya pişmiş havuç, 1 parça peynir

Akşam: Meyve ve 1 kase doğal yoğurt

Cuma

Sabah: Rendelenmiş havuç, 1 sade kahve veya çay

Öğlen: Fırında balık (domates, soğan gibi yan ürünlerle)

Akşam: 2-3 köfte kadar et/tavuk, isteğe göre yeşil salata

Cumartesi

Sabah: Şekersiz sade kahve veya çay, 1 tam tahıllı ürün

Öğlen: İsteğe göre ızgara tavuk

Akşam: 2 haşlanmış yumurta, isteğe göre çiğ veya pişmiş havuç

Pazar

Sabah: Kahve veya çay veya 1 limonlu bitki çayı

Öğlen: 1 büyük et/tavuk, isteğe göre meyve

Akşam: JOKER yemeği - Makul bir şekilde istediğinizi yiyin (alkolsüz)

Bir uzmana danışmadan asla yeni bir diyete başlamayın.