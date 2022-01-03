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    2 haftada 14 kilo verdiren Thonon diyeti hakkında her şey

    Yeni Thonon diyeti yardımıyla 14 günde 10 kiloya kadar verebilmek mümkün. Peki, Thonon diyeti ne kadar sağlıklı ve bu diyette ne yenilir? İşte Thonon diyeti hakkında tüm ayrıntılar...
    • Özel İçerik
    • 03.01.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 14:39
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    2 haftada 14 kilo verdiren Thonon diyeti hakkında her şey

    Thonon diyeti, Fransa'nın Thonon les Bains kentindeki Üniversite Hastanesinde bir doktor tarafından tasarlanmış ve adını kentten almıştır.

    Çok katı bir diyettir ama aynı zamanda fazla kiloluysanız ve hemen çözmek istediğiniz probleminiz varsa çok etkilidir. Bu diyet 2 haftalık bir süre boyunca uygulanmak üzere tasarlanmıştır ve düşük kalorili gıdaların alımına dayanmaktadır.

    Diyetin temeli proteindir ancak sebzeleri de tabağınızda bulabilirsiniz. Sonuçlar genellikle birkaç gün sonra görülür. Ancak bu diyeti uygulamaya karar verirseniz, alkol, yağ, tuz ve şekerden tamamen vazgeçmek için 2 hafta boyunca hazır olmanız gerekir.

    2 haftada 14 kilo verdiren Thonon diyeti hakkında her şey #1

    THONON DİYETİ ARTILARI VE EKSİLERİ

    Thonon diyeti iki ana diyet etrafında inşa edilmiştir. İlki yüksek protein diyeti (veya protein diyeti), ikincisi ise düşük kalorili diyettir.

    Bu nedenle esas olarak protein tüketmek (et, balık, yumurta...) ve karbonhidrat ve yağları sınırlamak gerekir.

    Thonon diyetinin olumlu yönleri:

    - Hızlı ve etkilidir,

    - Sağlıklı sebze ve meyve tüketimini içerir,

    - Sonuçlar ilk birkaç günden sonra fark edilebilir,

    - Yemeklerin hazırlanması karmaşık değildir,

    - Alkollü içecekler, atıştırmalıklar ve tatlılar gibi sağlıksız yiyecekleri hariç tutar,

    - Lif alımı sayesinde kabızlık korkusu olmaz.

    Thonon diyetinin olumsuz yönleri:

    - gıda kısıtlaması nedeniyle ruh hali düşüklüğü ve tükenmişlik hissi,

    - Yo-yo etkisinin (verilen kiloların ve daha fazlasının aynı hızla geri alınması) olması riskinin çok yüksek olması,

    - Yorgunluğa neden olabilmesi,

    - Diyet bir doktor tarafından tasarlanmış olmasına rağmen sağlık uzmanları bu diyetin önermiyor,

    - Bu diyete başlamadan önce en iyisi bir uzmana danışmaktır.

    2 haftada 14 kilo verdiren Thonon diyeti hakkında her şey #2

    ÖRNEK THONON DİYETİ MENÜSÜ

    Bu diyetin ön şartı irade ve disiplindir. Kafanızda tek soru kalır, kilo vermek tüm bunlara değer mi? Haftalık menüye bir göz atın ve kendiniz karar verin:

    Pazartesi

    Sabah: Şekersiz sınırsız kahve veya çay

    Öğlen: 2 haşlanmış yumurta, isteğe göre tuzsuz ıspanak

    Akşam: 1 büyük ızgara et/tavuk veya 3 küçük et/tavuk, isteğe göre yeşil salata ve kereviz.

    Salı

    Sabah: Şekersiz kahve veya çay, biraz süt

    Öğlen: 1 büyük et/tavuk, yeşil salata, domates ve isteğe göre meyve

    Akşam: İsteğe göre pişmiş jambon

    Çarşamba

    Sabah: Şekersiz kahve veya çay ve 1 tam tahıllı ürün

    Öğlen: 2 haşlanmış yumurta, yeşil salata ve isteğe göre domates

    Akşam: İsteğe göre pişmiş jambon ve yeşil salata

    Perşembe

    Sabah: Şekersiz kahve veya çay ve 1 tam tahıllı ürün

    Öğlen: 1 adet haşlanmış yumurta, çiğ veya pişmiş havuç, 1 parça peynir

    Akşam: Meyve ve 1 kase doğal yoğurt

    Cuma

    Sabah: Rendelenmiş havuç, 1 sade kahve veya çay

    Öğlen: Fırında balık (domates, soğan gibi yan ürünlerle)

    Akşam: 2-3 köfte kadar et/tavuk, isteğe göre yeşil salata

    Cumartesi

    Sabah: Şekersiz sade kahve veya çay, 1 tam tahıllı ürün

    Öğlen: İsteğe göre ızgara tavuk

    Akşam: 2 haşlanmış yumurta, isteğe göre çiğ veya pişmiş havuç

    Pazar

    Sabah: Kahve veya çay veya 1 limonlu bitki çayı

    Öğlen: 1 büyük et/tavuk, isteğe göre meyve

    Akşam: JOKER yemeği - Makul bir şekilde istediğinizi yiyin (alkolsüz)

    Bir uzmana danışmadan asla yeni bir diyete başlamayın.


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