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- 2 haftada 14 kilo verdiren Thonon diyeti hakkında her şey
2 haftada 14 kilo verdiren Thonon diyeti hakkında her şey
- Özel İçerik
- 03.01.2022 - 14:36
- Güncelleme : 03.01.2022 - 14:39
Thonon diyeti, Fransa'nın Thonon les Bains kentindeki Üniversite Hastanesinde bir doktor tarafından tasarlanmış ve adını kentten almıştır.
Çok katı bir diyettir ama aynı zamanda fazla kiloluysanız ve hemen çözmek istediğiniz probleminiz varsa çok etkilidir. Bu diyet 2 haftalık bir süre boyunca uygulanmak üzere tasarlanmıştır ve düşük kalorili gıdaların alımına dayanmaktadır.
Diyetin temeli proteindir ancak sebzeleri de tabağınızda bulabilirsiniz. Sonuçlar genellikle birkaç gün sonra görülür. Ancak bu diyeti uygulamaya karar verirseniz, alkol, yağ, tuz ve şekerden tamamen vazgeçmek için 2 hafta boyunca hazır olmanız gerekir.
THONON DİYETİ ARTILARI VE EKSİLERİ
Thonon diyeti iki ana diyet etrafında inşa edilmiştir. İlki yüksek protein diyeti (veya protein diyeti), ikincisi ise düşük kalorili diyettir.
Bu nedenle esas olarak protein tüketmek (et, balık, yumurta...) ve karbonhidrat ve yağları sınırlamak gerekir.
Thonon diyetinin olumlu yönleri:
- Hızlı ve etkilidir,
- Sağlıklı sebze ve meyve tüketimini içerir,
- Sonuçlar ilk birkaç günden sonra fark edilebilir,
- Yemeklerin hazırlanması karmaşık değildir,
- Alkollü içecekler, atıştırmalıklar ve tatlılar gibi sağlıksız yiyecekleri hariç tutar,
- Lif alımı sayesinde kabızlık korkusu olmaz.
Thonon diyetinin olumsuz yönleri:
- gıda kısıtlaması nedeniyle ruh hali düşüklüğü ve tükenmişlik hissi,
- Yo-yo etkisinin (verilen kiloların ve daha fazlasının aynı hızla geri alınması) olması riskinin çok yüksek olması,
- Yorgunluğa neden olabilmesi,
- Diyet bir doktor tarafından tasarlanmış olmasına rağmen sağlık uzmanları bu diyetin önermiyor,
- Bu diyete başlamadan önce en iyisi bir uzmana danışmaktır.
ÖRNEK THONON DİYETİ MENÜSÜ
Bu diyetin ön şartı irade ve disiplindir. Kafanızda tek soru kalır, kilo vermek tüm bunlara değer mi? Haftalık menüye bir göz atın ve kendiniz karar verin:
Pazartesi
Sabah: Şekersiz sınırsız kahve veya çay
Öğlen: 2 haşlanmış yumurta, isteğe göre tuzsuz ıspanak
Akşam: 1 büyük ızgara et/tavuk veya 3 küçük et/tavuk, isteğe göre yeşil salata ve kereviz.
Salı
Sabah: Şekersiz kahve veya çay, biraz süt
Öğlen: 1 büyük et/tavuk, yeşil salata, domates ve isteğe göre meyve
Akşam: İsteğe göre pişmiş jambon
Çarşamba
Sabah: Şekersiz kahve veya çay ve 1 tam tahıllı ürün
Öğlen: 2 haşlanmış yumurta, yeşil salata ve isteğe göre domates
Akşam: İsteğe göre pişmiş jambon ve yeşil salata
Perşembe
Sabah: Şekersiz kahve veya çay ve 1 tam tahıllı ürün
Öğlen: 1 adet haşlanmış yumurta, çiğ veya pişmiş havuç, 1 parça peynir
Akşam: Meyve ve 1 kase doğal yoğurt
Cuma
Sabah: Rendelenmiş havuç, 1 sade kahve veya çay
Öğlen: Fırında balık (domates, soğan gibi yan ürünlerle)
Akşam: 2-3 köfte kadar et/tavuk, isteğe göre yeşil salata
Cumartesi
Sabah: Şekersiz sade kahve veya çay, 1 tam tahıllı ürün
Öğlen: İsteğe göre ızgara tavuk
Akşam: 2 haşlanmış yumurta, isteğe göre çiğ veya pişmiş havuç
Pazar
Sabah: Kahve veya çay veya 1 limonlu bitki çayı
Öğlen: 1 büyük et/tavuk, isteğe göre meyve
Akşam: JOKER yemeği - Makul bir şekilde istediğinizi yiyin (alkolsüz)
Bir uzmana danışmadan asla yeni bir diyete başlamayın.